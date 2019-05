Tel Aviv

Man hörte sie beim Singen atmen, sie sang ihren Klassiker „Like A Prayer“ und die neue Single „Future“ daneben, ihre Gaultier-Garderobe sah aus, als hätte Madonna (60) die Abzweigung zu „ Game of Thrones“ verpasst. Nach dem Auftritt beim Eurovision Song Contest fielen viele über sie her – zu schlecht die Kunst, zu alt die Frau. Vorbei.

Von einem „Albtraum“ sprach der „ Tagesspiegel“, einen „Tiefpunkt ihrer Karriere“ konstatierte „Spiegel.online“. „ Madonna war noch nie eine große Sängerin“, ließ sich Lena Meyer-Landruts Ex-Produzent André Brix Buchmann in „Bild“ zitieren und riet zum Nachdenken über ein Karriereende. Den „Desaster-Auftritt“ versuchte die Onlineausgabe des deutschen Musikmagazins „ Rolling Stone“ zu klären.

Es war nicht ihr Tag, schon bei den Proben sei sie stimmlich nicht auf der Höhe gewesen, die ESC-Veranstalter hätten sich über Madonnas Wunsch gewundert, live zu singen. Gemunkelt wurde auch über einen möglichen Sturz bei den Proben – und dass sie deshalb so schwunglos, vorsichtig und kleinschrittig die Showtreppe heruntergestakst sei.

So schlimm? Vielleicht brachten sie die Anspielungen des ESC-Moderators auf ihr Alter aus dem Tritt. Bei Instagram trösteten Fans sie: „Sie wollen dich für dein Alter bestrafen“, schrieb einer. „Not everybody is coming to the future – nicht jeder gelangt in die Zukunft“, kommentierte Madonna. Soll heißen: Ich pfeife auf die Kritiker.

Und sie kann ja auch anders: Der US-„ Rolling Stone“ bezeichnete am 1. Mai Madonnas Auftritt bei den Billboard Music Awards 2019 als „perfekt“.

Von Matthias Halbig/RND