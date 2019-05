Hannover

Das Angebot an Streaming-Diensten ist groß, das Angebot an Serien noch viel größer. Doch was schaut Deutschland? Eine Statistik der Plattform „Statista“ gibt Aufschluss: Am häufigsten schauten die Deutschen zwischen dem 21. und dem 27. Mai die Netflix-Produktion „Stranger Things“. 6,77 Millionen Mal wurde die Serie angeklickt.

Das Podium geht komplett an Netflix: „Lucifer“ interessierte noch 6,4 Millionen Nutzer, „Orange is the new black“ 4,82 Millionen.

Gezählt wird, was erstmals online ausgestrahlt wurde

Wo ist die Erfolgsserie „Game of Thrones“, werden sich nun einige Fans fragen. Da in der Statistik, die auf Daten von Parrot Analytics beruht, lediglich digitale Eigenproduktionen gezählt werden, ist „GOT“ nicht erfasst – immerhin wird die Serie für den Fernsehsender HBO produziert.

Da Netflix und Co ungern ihre Zuschauerzahlen bekannt geben, hat Parrot Analytics eine Maßeinheit zur Nachfrage einer Serie entwickelt. Einberechnet werden die mediale Auseinandersetzung, etwa Artikel und Social-Media-Erwähnungen, sowie der tatsächliche Konsum. „Stranger Things“ liegt dabei schon lange weit vorne, auch „Orange is the new black“ und „Star Trek: Discovery“ sind seit langer Zeit beliebt.

Das Ranking

1. Stranger Things, Netflix, 6,77 Millionen

2. Lucifer, Netflix, 6,4 Millionen

3. Orange is the new black, Netflix, 4,82 Millionen

4. Star Trek: Discovery, CBS All Access, 4,46 Millionen

5. Cobra Kai, YouTube Premium, 3,92 Millionen

6. Black Mirror, Netflix, 3,25 Millionen

7. Doom Patrol, DC Universe, 3,18 Millionen

8. The Good Fight, CBS All Access, 2,68 Millionen

9. The Handmaid’s Tale, Hulu, 2,51 Millionen

10. Marvel’s Daredevil, Netflix, 2,47 Millionen

Mehr lesen:

Welcher Streaming-Dienst passt zu mir?

Von RND/msk