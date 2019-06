Berlin

Wer wird das Promipaar des Jahres? Wenn RTL diesen Sommer die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt, wird diese Frage wieder für ordentlich Spannung unter den Teilnehmern sorgen. Doch welche Pärchen werden in die Villa in Portugal ziehen und die gemeinen Challenges und Sprüche der Mitkandidaten zwei Wochen über sich ergehen lassen?

„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Promis sind dabei

Nun hat RTL alle Promipaare bekanntgegeben. Eine Übersicht:

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger und Musiker Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32).

Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus „Otto – Der Film“) postet nur Malereien auf Instagram und Architekt Quentin Parker (65).

Die „Love Island“-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27).

Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28).

Die „Goodbye Deutschland“-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47).

Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40).

Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin).

Die „Bachelor in Paradise“-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25).

Welches Paar fliegt zuerst? Wer behält auf engstem Raum die Nerven? Wer meistert die Spiele? Das Sommerhaus garantiert ungeschminkte Einblicke in das Beziehungsleben der Promipaare. Das kuschelige Domizil in Portugal ist keine Luxusherberge. Für maximal 20 Tage müssen sich die Promipaare mit den bröckelnden Gegebenheiten und den anderen Stars arrangieren. In jeder Show kämpfen sie darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Doch nur ein Promipaar kann am Ende den Titel und die Siegesprämie gewinnen. Die Zuschauer lernen die Stars von einer ganz anderen Seite kennen, denn sie werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Wer ist harmoniebedürftig und wer streitsüchtig? Welche Promis mögen sich auf Anhieb und wer kann sich überhaupt nicht leiden? Wer lästert am meisten? Wer geht für den Sieg bis an seine Grenzen? Wer wird „DAS Promipaar 2019“?

Von Thomas Kielhorn/RND