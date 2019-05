Potsdam

Am Dienstag startet mit „ Eugen Spanck“ (FUNK) eine der lustigsten Comedysendungen der letzten Jahre. Titelheld ist Fitnesstrainer Eugen Spanck (gespielt von Jan Hasenfuß), der seinen Job im Fitnessstudio verloren hat und sich nun als Personaltrainer über Wasser hält. In seiner Not mietet er sich ein kleines Zimmer in einem Restaurant, in dem seine Ex-Freundin arbeitet.

Mit unkonventionellen Methoden will Spanck seine Klienten dazu bringen, ihre persönlichen Probleme wieder in den Griff zu kriegen. Eine dieser Methoden ist das Nacktschachspielen. „Das war ein Einfall unseres Autors. Ich habe zwar kein Sixpack, aber ich hatte auch keine Probleme damit, diese Szenen zu drehen“, sagt Jan Hasenfuß zum RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Um als Fitnesstrainer möglichst realistisch rüberzukommen, hat sich der Schauspieler gut vorbereitet: „Ich habe drei Wochen lang auf Kohlenhydrate verzichtet und schon morgens Fisch mit Gemüse gegessen. Wenn ich Kaffee getrunken habe, habe ich die Milch weggelassen.“ Nach den Dreharbeiten für die achtteilige Staffel von „ Eugen Spanck“ hatte Hasenfuß dann einen ganz besonderen Wunsch an die Cateringfirma, die am Set für das Essen zuständig war: „Ich habe mit Burger gewünscht und drei Stück gegessen!“

Hasenfuß, den man bisher durch Comedyformate wie „Knallerkerle“ und die Mittelalter-Dokufiction „Die Eiserne Zeit“ kennt, freut sich zwar über neue Comedyrollen, aber hat einen heimlichen Traum: „Ich würde gerne mal den Mörder in einem ’Tatort’ spielen...“

Von Thomas Kielhorn/RND