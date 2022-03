Zervakis und Opdenhövel sammeln für Ukraine: Promis wie Cathy Hummels am Spendentelefon

Berlin

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel haben an diesem Mittwoch (21.25 Uhr) eine Reihe Prominenter in ihrem Magazin zu Gast, um Geld und Hilfsgüter für die Ukraine zu organisieren. Bei ihrem Format „Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial.“ zum Krieg in Osteuropa ist Musiker Rea Garvey zu sehen, wie er einen Hilfstransport nach Lwiw (früher: Lemberg) persönlich begleitet. Der Gründer der Hilfsorganisation ArtHelps, Thomas Lupo, kommt in der Pro-Sieben-Sondersendung im Studio zu Wort.

„Die Stimmung vor Ort war sehr angespannt. Leute, mit denen wir arbeiten, sind von der Front im Osten gekommen, um unsere Hilfsgüter abzuholen und zu ihren Freunden und Familien in ihre Dörfer zu bringen. Dörfer, die keinen Zugang zu Wasser, Lebensmitteln oder Medikamenten haben“, berichtet Garvey. Der Musiker appelliert: „Die Menschen in der Ukraine brauchen Hoffnung! Ich denke, das können wir im Moment am meisten geben, indem wir ihnen beistehen und die notwendige Hilfe schicken.“ So lautet das Motto der Sendung: „Jeder kann helfen“.

Das Modertorenduo Zervakis und Opdenhövel stellt konkrete Hilfsprojekte für ukrainische Geflüchtete vor und erklärt, welche Sachspenden die Initiativen aktuell benötigen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit zu unterstützen und die gesuchten Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Promis Cathy Hummels, Timur Bartels, Diana zur Löwen, Marie Nasemann, Malik Harris und Simon Gosejohann nehmen die Hilfsangebote am Spendentelefon entgegen.

RND/dpa/lau