Eine Frage zu Obst hat den " Wer wird Millionär?"-Kandidaten Christian Bildersheim am Montag bei der 4.000-Euro-Frage ganz schön verwirrt. Sie lautete: "Welche Vokabel ist dem Franzosen, dem Türken und dem Italiener aus seiner Muttersprache bekannt, dem Briten hingegen nicht?" Bildersheim stand auf dem Schlauch und zog den Publikumsjoker.

Das Publikum war sich ziemlich einig: 93 Prozent stimmten für Ananas. Und während der Kandidat trotzdem noch verwirrt dreinblickte und nicht so richtig wusste, was damit anzufangen, bekam Günther Jauch das gar nicht mit und beantwortete sich und dem Kandidaten die Frage mit den Worten: "Also, ich mach's ganz einfach. Der Franzose sagt zur Ananas auch Ananas. Der Türke sagt zur Ananas auch Ananas. Und der Italiener sagt zur Ananas auch Ananas. Was sagt der Brite? Er sagt nicht Ananas, der sagt Pineapple." Nun kommt so langsam auch dem Kandidaten die Erleuchtung.

Günther Jauch verrät aus Versehen Antwort

Doch nachdem Jauch die Frage so eindeutig beantwortet hat, bemerkt er, dass sein Kandidat die Antwort ja noch gar nicht eingeloggt hatte. "Wozu erzähle ich das hier schon alles?", sagt er plötzlich verwirrt. Das Publikum lacht, der Moderator fasst sich an den Kopf und der Kandidat freut sich und loggt ein. Frage beantwortet.

