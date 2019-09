Köln

„Apropos Musik und Bewegung“, begann Günther Jauch am Montagabend seine Überleitung zum Hobby der ersten Kandidatin bei „ Wer wird Millionär?“. Nele Pöllmitz ist Revisorin bei einem deutschen Schuhkonzern und überprüft dabei administrative Aufgaben in Filialen – so weit, so unspektakulär. Sie hatte bereits 8000 Euro erspielt, als Günther Jauch auf ihr sportliches Hobby zu sprechen kam – Poledancing.

„ Poledance ist ein Ganzkörpersport“

Kennengelernt habe sie die Sportart bei einem sechswöchigen Kursus. „Der beste Ganzkörpersport, den man machen kann“, schwärmte sie dem Moderator vor. Und man könne sehr schnell Erfolge sehen, sagte sie. „Ich kenne viele Männer, die sehr schnell Erfolge beim Poledance sehen“, scherzte Jauch daraufhin. Üben tue sie jedoch weder im Schlafzimmer noch „auf dem Kiez“, wie Jauch scherzhaft zuvor gefragt hatte.

Kandidatin stellt Poledancekünste vor

Für eine Vorführung ihrer Tanzkünste wurde dann eine Poledancestange ins Studio gerollt. Vor ihrer Präsentation gab Nele Pöllmitz dem Moderator noch eine kurze Einführung in die Hygienevorschriften der Stange. Nachdem Günther Jauch das Sportgerät gesäubert hatte, präsentierte die Kandidatin drei Figuren. Darunter auch den „Sumoringer“, eine fließende Bewegung aus dem Stand in eine Art Kniebeuge entlang der Stange. „Großartig!“, kommentierte Günther Jauch abschließend die Tanzeinlage, Nele Pöllmitz erntete Applaus vom Publikum.

Die Kandidatin nahm am Ende 16.000 Euro mit nach Hause.

RND/al