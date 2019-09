Potsdam

Was für ein Glück, eine enge Freundin zu haben, mit der man auch noch beruflich ein Team ist. Die jungen Kommissarinnen Luna Kunath ( Caroline Erikson) und Sophie Pohle ( Katrin Jaehne) kennen sich schon eine Ewigkeit und ermitteln gemeinsam bei der Potsdamer Mordkommission. In ihrem neuesten Fall haben sie es mit einem Toten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) zu tun. In dem Gefängnis sitzt auch Lunas Vater Harald ( Dieter Landuris). Mit der Episode "Eine verhängnisvolle Affäre" zeigt das ZDF am Montag (23. September, 18 Uhr) die erste von zehn Folgen der Soko aus Potsdam.

Luna ist Single, ist klug und nicht auf den Mund gefallen. Ihre unbekümmerte Art hat allerdings einen Dämpfer bekommen, seit Lunas Vater im Gefängnis sitzt. Sie besucht ihn regelmäßig, hält ihn aber für einen Wichtigtuer und Gauner. Als die Kommissarin wieder einmal bei ihm auftaucht, erzählt er von einem Mord im Gefängnis. Luna glaubt ihm nicht - es gibt weder eine Leiche noch einen Vermissten.

Sophie will die Aussage von Lunas Vater nicht vorschnell abtun. Die Kommissarinnen befragen Stefan Gröber ( Christopher Fliether), der die Gefängnisinsassen mit Lebensmitteln versorgt und dessen Lieferwagen Lunas Vater nachts gesehen haben will. Und dann wird ein Gefangener der JVA erhängt in seiner Zelle entdeckt - er wurde ermordet.

Charismatische Hauptfiguren

Unter Verdacht gerät Boris "Strahli" Strahlkowski ( Ralf Richter), der unter den Gefangenen den Ton angibt. Wollte er einen unliebsamen Mitgefangenen loswerden? Und was hat Lebensmittel-Lieferant Gröber mit dem Mord zu tun? Mehrere Hinweise bringen die beiden Ermittlerinnen auf eine Spur in einem kleinen brandenburgischen Ort. Ob der Mörder dort zu finden ist?

Die Geschichte ist dicht erzählt. Regisseur Felix Ahrens verlässt sich auf seine beiden charismatischen Hauptfiguren: Luna, die hervorragende Ermittlerin, die sich durch ihre mitunter naive Art in brenzlige Situationen bringt - überzeugend gespielt von Caroline Erikson. Und die besonnene Sophie, die sich nach Harmonie und Gerechtigkeit sehnt. Schauspielerin Katrin Jaehne überzeugt in der Rolle als reife, sensible Frau.

Unterstützt werden die beiden Frauen von Chef Bernhard Henschel ( Michael Lott) und Kollegen wie David Grünbaum (Omar El-Saeidi), Christoph Westermann (Hendrik von Bültzingslöwen) und Thomas Brandner (Yung No). Das Team wirkt fast familiär, so dass in den verschiedenen Episoden auch immer wieder private Geschichten eingebettet sind. Die beiden jungen Kommissarinnen bestimmen das Team, der Chef bleibt im Hintergrund - eine wohltuende Konstellation am ZDF-Vorabend.

