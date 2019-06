Los Angeles

Der Schauspieler James Marsden übernimmt eine der Hauptrollen in der CBS-Verfilmung des Stephen-King-Bestsellers „The Stand“. Marsden war zuletzt in der Netflix-Serie „Dead To Me“ zu sehen.

„The Stand“ – Ein Virus vernichtet die Menschheit

In seinem Roman „The Stand“, der in Deutschland unter dem Titel „Das letzte Gefecht“ erschien, erzählt Stephen King die Geschichte eines in Labors gezüchteten tödlichen Virus, das entkommt und die Menschheit auslöscht. Eine Handvoll Überlebender sucht nach einem Ort des Neubeginns und wird von einem biblisch anmutenden bösen Widersacher bekämpft.

Marsden übernimmt die Hauptrolle des Stu Redman, der gegen das Virus immun ist. Aus seinem Blut soll ein Serum entstehen.

„The Stand“ gilt als Stephen Kings Meisterwerk

„The Stand“ gilt als Kings Meisterwerk. Der Streaminganbieter CBS All Access plant eine Verfilmung als Serie mit neun Episoden. Schon einmal – 1994 – war der Stoff als Vierteiler verfilmt worden. Die Rolle des Stu Redman hatte damals Gary Sinise („ CSI: New York“) übernommen.

Von RND/big