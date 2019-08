Köln

Der Rätselspaß läuft noch mal auf Hochtouren: Im „The Masked Singer“-Finale am Donnerstagabend werden gleich fünf Promis bei ProSieben enttarnt. Nachdem Astronaut, Engel, Kudu, Grashüpfer und Monster einmal aufgetreten waren, musste bereits der erste gehen: Hinter dem Kudu steckte Fernsehmoderator, Sänger, Tänzer und Schauspieler Daniel Aminati.

Das war für viele keine große Überraschung: Sowohl die Zuschauer in den sozialen Netzwerken hatten schon längere Zeit auf Aminati als Kudo getippt und auch die Jury war sich recht einig, dass der 45-Jährige hinter der Maske stecken muss. Das kommentierten auch so einige bei Twitter und Co.:

Verbleibenden Vier treten in Duellen gegeneinander an

Die verbliebenen Vier müssen in Duellen antreten: Der Grashüpfer muss gegen das Monster ran, der Engel gegen den Astronauten. Im ersten Duell verlor das Monster: Hinter der Maske steckte Susi Kentikian – wie schon von vielen zuvor vermutet. Zwar musste sie im Finale als Zweite gehen, wurde aber als „Siegerin der Herzen“ gefeiert.

Im zweiten Duell verlor der Engel und musste die Maske abnehmen. Es war Comedian Bülent Ceylan, auf den die Jury zum Teil auch gesetzt hatte. Der Komiker scherzte, nachdem er die Maske abgenommen hatte, darüber, dass Fans ihn an der Art, wie er seine Finger biegt, erkannt hätten. „Was sind hier für Fetischisten?“, sagte er spaßhaft.

Max Mutzke gewinnt die Show

Im finalen Duell dann verlor der Grashüpfer, auf dem zweiten Platz landete damit Gil Ofarim. Die Show gewann damit der Astronaut – und der wurde verkörpert von Max Mutzke, wie schon von vielen vermutet.

