US-Schauspieler Jared Padalecki (37, " Gilmore Girls") wird der neue Texas Ranger Cordell Walker im Reboot der TV-Serie " Walker, Texas Ranger" (1993-2001). Das meldet das Portal "Deadline". Er soll die Serie auch produzieren. Im Original verkörperte Actionheld Chuck Norris (79) den texanischen Polizisten.

Padalecki bekommt als " Walker " neue Partnerin

Im Mittelpunkt des Serien-Reboots steht demnach erneut Cordell Walker ( Padalecki), ein Witwer, der nach einem langen Undercover-Einsatz den Weg zurück zu seiner Familie findet, während er in der elitärsten Einheit des Staates Verbrechen aufklärt. Beruflich bekommt Walker, anders als im Original, eine Partnerin an die Seite gestellt - eine der wenigen Frauen in der Geschichte der Texas Rangers.

Neue Serie nach "Supernatural"-Ende

Seit 2005 spielte Jared Padalecki eine der beiden Hauptrollen in der TV-Serie "Supernatural" (2005-2019). Nach 15 Staffeln wird das Mysteryformat nun eingestellt. Die finale Staffel startet in den USA am 10. Oktober. Wann und auf welchem Sender das " Walker, Texas Ranger"-Reboot ausgestrahlt wird, wurde noch nicht bekanntgegeben.

RND/ili/spot