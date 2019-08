Los Angeles

Obi Wan Kenobi war der Hüter von Luke Skywalker in „ Star Wars“. Er war sein Mentor und Aufpasser. Doch konnte er ihn nicht vor der dunklen Seite der Macht bewahren. Jetzt soll Kenobi beim Streamingdienst Disney+, der im November in den USA starten soll, eine eigene Spin-Off-Serie bekommen. Das wäre der dritte Ableger der Weltraumsaga.

" Star Wars " hätte damit drei Spin-off-Serien

Denn bereits jetzt ist schon "The Mandalorian" für den Streamingdienst geplant, die von Kriegern und Kopfgeldjägern wie Boba Fett handeln soll. Auch soll Diego Luca wieder zurück ins " Star Wars"-Universum zurückkehren. Er war in "Rogue One" zu sehen - und kehrt als Rebellenoffizier Cassian Andor zurück. Die Serie soll ein Prequel des Films aus 2016 sein.

Laut US-amerikanischer Medienberichte soll der Schotte Ewan McGregor (48) in Gesprächen mit Disney und Lucasfilm sein, um wieder ins Kostüm des Jedi-Ritters zu schlüpfen, die er bereits in den Filmepisoden I-III verkörperte. Disney bestätigte die Gespräche nicht.