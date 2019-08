Bisher hat das “ Sommerhaus der Stars” vor allem mit vielen Streitigkeiten für Aufsehen gesorgt - ob nun zwischen dem Wendler und Elena Miras, dem Wendler und Ballermann-Sänger Willi Herren, oder ... eigentlich war fast immer der Wendler beteiligt.

In der vierten Folge (Achtung, Spoiler!), die am Dienstagabend auf RTL im TV läuft, geht es ausnahmsweise mal nicht nur um Streit. Im Gegenteil: Denn in den letzten Minuten der Sendung verkündet Ex-" DSDS"-Kandidat Menowin Fröhlich erst seinen Austritt aus dem Haus - und macht dann seiner Freundin Senay Ak dann einen Heiratsantrag.

Menowin geht im “ Sommerhaus ” vor seiner Freundin auf die Knie

“Du hast damals ein Monster in deine Familie aufgenommen”, sagt er. “Es hat so viele Jahre gedauert, bis du den Menschen aus mir machen konntest, der ich jetzt bin. Und du hast mir zwei wunderbare Kinder geschenkt. Du stehst auch immer zu meinen Kindern.” Anschließend geht er auf die Knie und fragt Senay, ob sie seine Frau werden will.

Und was sagt Senay? “Ja” - und zwar lachend. Alle klatschen und das glückliche Paar nimmt sich in den Arm. Auch die anderen “ Sommerhaus”-Bewohner sind geflasht: “Ich hatte bei dem Heiratsantrag Pipi in den Augen”, sagt Yeliz Koc.

Verlobungslied von Benjamin Boyce

Und dann kommt direkt das nächste Highlight: Zum Verlobungstanz, bei dem Menowin und Senay mehr weinen als tanzen, singt Benjamin Boyce “Angels” von Robbie Williams. Hach!

