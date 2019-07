Köln

Es ist erst einen Monat her, da stand die Verfilmung des Lebens von Siegfried und Roy vor dem Aus. Der WDR-Rundfunkrat erteilte einer Serie über die beiden Magier überraschend eine Absage – aus Kostengründen. Das Projekt soll zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre Entwicklungszeit in Anspruch genommen haben. Jetzt bringt laut einem „Bild“-Bericht aber ausgerechnet ein alter Bekannter wieder neuen Wind in die Sache: Michael „Bully“ Herbig, der zuvor selbst eine Verfilmung anvisiert hatte, soll von ARD Degeto und UFA an Bord geholt worden sein.

„Siegfried und Roy“: Aus der Serie soll ein Kinofilm werden

Eine Serie soll es allerdings weiterhin nicht werden – sondern ein Kinofilm. Laut „Bild“ soll dieser nach seiner Premiere vom großen Bildschirm auf den kleinen wandern. In zwei Teilen soll ihn dann die ARD ausstrahlen. Davon berichtet auch das Medienmagazin DWDL. „Wir prüfen derzeit mit dem Produzenten Alternativen zur Finanzierung des Projekts“, sagte eine Degeto-Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage von DWDL. Die Dreharbeiten sollen laut „Bild“ Anfang 2020 beginnen. Der Film soll dann 2021 in die Kinos kommen. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Von RND/ali