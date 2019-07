Köln

Eine Stadt, fünf Kandidaten, vier Stunden Zeit, 500 Euro und ein quietschpinker Shopping-Bus – das ist die beliebte Nachmittagsendung Shopping Queen auf Vox. Der Star-Designer Guido Maria Kretschmer sucht jede Woche in einer anderen Stadt die Kandidatin, die in kurzer Zeit und mit begrenztem Budget shoppt und dabei sein Motto besonders gut umsetzt.

In welcher Stadt findet Shopping Queen in dieser Woche statt?

Wöchentlich wechseln sich Städte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ab, in der die neue Shopping Queen gesucht wird. In dieser Woche wird in Ulm gedreht.

Shopping Queen in Ulm : Das ist das Motto

Guido Maria Kretschmer denkt sich für jede Shopping-Queen-Woche ein neues Motto aus, zudem die Kandidatinnen ein passendes Outfit kaufen müssen. Das Motto in dieser Woche lautet: „Es bleibt in der Farbfamilie - finde die perfekte Kombination Ton-in-Ton!“

Shopping Queen heute im TV: Sendezeiten auf VOX

Die beliebte Shopping-Sendung läuft immer von Montag bis Freitag um 15 Uhr auf VOX. Die Wiederholungen der jeweiligen Folge werden am nachfolgenden Tag um 12 Uhr gezeigt. Außerdem gibt es auch immer wieder Promi-Specials, die in unregelmäßigen Abständen Sonntagsabends um 20.15 auf Vox ausgestrahlt werden.

• Uhrzeit: 15 - 16 Uhr

• Tag: Montag bis Freitag

• Sender: VOX

Shopping Queen Wiederholung in der Mediathek und im Livestream

Wer die Folge oder auch eine ganze Woche verpasst hat, kann ganze Folgen auch bei TVNow in der Mediathek nachschauen. Dort gibt es auch einen Livestream zu der Sendung.

Hier finden Sie die Vox-Mediathek.

Wie kann ich mich für Shopping Queen bewerben?

Wer einmal selbst mit dem Team von Shopping Queen durch die Stadt düsen und sich den Kommentaren von Guido Maria Kretschmer stellen möchte, muss einfach nur einen Bewerberbogen ausfüllen und gegebenenfalls ein kurzen Video von sich mitschicken. Bewerbungen für Shopping Queen können hier abgeschickt werden.

Wie funktioniert Shopping Queen ?

Jeden Tag stürzt sich eine andere Kandidatin in die bunte Modewelt. Sie darf soweit der Sprit reicht mit dem Shopping-Bus in Geschäfte ihrer Wahl fahren und das Shopping-Budget für ein komplettes Outfit auf den Kopf hauen. Am Ende des Tages präsentiert die Kandidatin das Geshoppte auf dem Laufsteg vor ihren vier Konkurrenten. Die wichtigste Regel: Alles was zu sehen ist, muss neu gekauft worden sein. Die Kandidaten bewerten sich anschließend mit Punkten von eins bis zehn. Während die Kandidatin shoppt, dürfen sich die restlichen Teilnehmerinnen in der Wohnung der Shopperin umsehen.

Wer ist Guido Maria Kretschmer ?

Der Star-Designer kommentiert den Shopping-Tag der Kandidaten und hat mit seinen Kommentaren schon fast Kultstatus bei den Fans erlangt. Am Finaltag bewertet er zudem die Kandidaten selbst und kürt die Siegerin. Die Gewinnerin erhält ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Von do