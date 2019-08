In der Crimenovela “Herz über Kopf”, deren 180 Folgen am Montag (26. August) bei RTL starten, geht es um eine allein erziehende Mutter und einen geheimnisvollen Fremden. Hauptdarstellerin Mandy Neidig ist eine Quereinsteigerin. Sie arbeitete zuvor als Parfümfachverkäuferin in einem Berliner Kaufhaus.