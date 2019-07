Hannover

Jeden Monat aufs Neue hält PlayStation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS+-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem PlayStation Store bezogen werden können. Welche Spiele im Juli dabei sind, wie Sie diese erhalten und ab wann sie verfügbar sind, erfahren Sie hier.

PS Plus Update vom 02.07.2019: Line-up ändert sich

Kurzfristig – und womöglich aufgrund der großen Kritik – hat sich das Line-up für die PS Plus Titel im Juli 2019 geändert.

Statt „ Pro Evolution Soccer 2019“ können sich Abonnenten jetzt auf das Science-Fiction-Abenteuer „Detroid: Become Human“ freuen. Die angebotene Version enthält darüber hinaus auch noch ein älteres Adventure des Entwicklerstudios Quantic Dream und zwar „Heavy Rain“.

PS Plus im Juli 2019

Bei den neuen Gratis-Games handelt es sich abermals nur um Titel für die PlayStation 4 , denn die bisherigen zusätzlichen Spiele für die PS3 und die PS Vita wurden im Februar zum letzten Mal im Rahmen des Abonnements veröffentlicht.

Statt der üblichen vier wird es nun also nur noch zwei Titel geben. Viele Spieler erhoffen sich durch den geschrumpften Umfang eine bessere Qualität der verbliebenen Spiele.

Die neuen PS Plus Spiele im Juli 2019

Die PlayStation Titel für den Juli 2019 stehen fest. Ab Dienstag, 02. Juli 2019, stehen folgende Titel für PS Plus-Abonnenten zur Verfügung:

• Detroit: Become Human (Deluxe Edition) - inklusive Heavy Rain

• Horizon Chase Turbo

Detroit : Become Human

• Genre: Adventure, Action-Adventure

• Release: 2018

Entdeckt in Detroit: Become Human auf einer kraftvollen, emotionalen Reise, die aus Entscheidungen und Konsequenzen besteht, was es wirklich bedeutet, menschlich zu sein.

Angesiedelt im Detroit des Jahres 2038, wurde die Stadt durch die Erfindung und Einführung von Androiden in den Alltag der Menschen wiederbelebt. Aber als die Androiden damit beginnen, sich so zu benehmen, als wären sie am Leben, geraten die Ereignisse außer Kontrolle.

Schlüpft in die Rolle der drei Schlüsselfiguren der Geschichte, von denen jede eine einzigartige Perspektive hat, während sie sich ihrer neuen Lebensweise stellen.

Horizon Chase Turbo

• Genre: Rennsport, Arcade

• Release: 2018

Horizon Chase Turbo von Aquiris Game ist ein Tribut für bis zu vier Spieler an die größten Arcade-Rennspiele der 90er Jahre, beispielsweise Out Run, Top Gear oder Rush. Das Gameplay wurde diesen Arcade-Klassikern nachempfunden – mit allem, was dazugehört: Multiplayer-Splitscreen für gemeinsames Zocken auf der Couch, eine charmante Grafik mit einer 16-Bit-Neuinterpretation, verrückte und stylische Strecken sowie einen nostalgischen Chiptune-Soundtrack von Barry Leitch, der sich für die Musiken zahlreicher Arcade-Racer auszeichnet.

PS Plus Spiele Juni 2019: Letzte Chance für Juni-Spiele

Die Juli-Spiele für PS Plus wurden am 26. Juni wie üblich um 17.30 Uhr von PlayStation vorgestellt. Noch können die Juni-Games für PS Plus heruntergeladen werden. Am 02. Juli 2019 werden diese dann durch die Juli-Titel ersetzt.

• Borderlands: The Handsome Collection

• Sonic Mania

Borderlands : The Handsome Collection

• Genre: Shooter, RPG

• Release: 2015

Borderlands: The Handsome Collection beinhaltet die beiden Klassiker Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel sowie alle Bonusinhalte mit hunderten weiteren Stunden Spielspaß. Spieler erforschen die chaotische (und grafisch deutlich aufgehübschte) Welt von Pandora und deren Mond Elpis. Dabei erleben sie eine actionreiche Geschichte mit durchgedrehtem Humor, einer Extraportion Wahnsinn und einem irrwitzigen Waffenarsenal. Der serientypische Koop-Modus mit bis zu vier Spielern kann sowohl online als auch im Splitscreen auf dem heimischen Sofa erlebt werden.

Sonic Mania

• Genre: Platformer

• Release: 2017

Sonic Mania ist ein brandneues Sonic-Abenteuer, das sich grafisch und spielerisch am Charme der ersten Teile der Videospielserie orientiert und dennoch alle Vorzüge der aktuellen Hardware-Generation nutzt: Pixeloptik und 2D-Gameplay mischen sich mit 60 FPS, HD-Grafik und Koop-Modi. Die Spieler rennen, hüpfen und fliegen mit ihren Lieblingscharakteren der Sonic-Reihe durch viele verschiedene Level und besiegen die fiese Roboterarmee von Dr. Eggman.

Wann kann man die PS Plus Juli-Spiele herunterladen?

Sämtliche Juni-Spiele stehen ab Dienstag, dem 02. Juli 2019, im PlayStation Store bereit. Ab dem Zeitpunkt können die vorherigen Juni-Spiele dementsprechend nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS Plus Spiele für Juli 2019?

Die Downloads werden über den PlayStation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens PS Plus, unter dem alle PS Plus Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild des jeweiligen Spieles machen. Für PS Plus Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS Plus Spiele herunter?

Alle PS Plus Titel lassen sich über den PlayStation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus“ angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann gibt es die PS Plus Spiele für Juli 2019?

Die monatlichen PlayStation Plus Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation online spielen möchte, kann dies nur mit einem PlayStation Plus Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet PlayStation Plus noch einige weitere Vorteile. Darunter beispielsweise ein zusätzlicher Cloud-Speicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des PlayStation Plus Abos sind jedoch die kostenlosen Games. Sie teilen sich derzeit in PS4-, PS3- und PS Vita-Titel auf.

Neu bei PS Plus: Abonnenten erhalten Rewards und Vorteile

Erst kürzlich wurden die Monatspreise für PS Plus erhöht, kurz zuvor hat Sony außerdem die Gratis-Games für PS3 und PS Vita gestrichen. Jetzt legt der Konsolenhersteller nach mit den sogenannten PS Plus Rewards – besonderen Deals und Angeboten, von denen nur PS-Plus-Mitglieder profitieren. Darunter fallen zum Beispiel folgende Angebote:

• Gamer Bundle bei Burger King

• About-You-Gutschein

• Rabatt im Fila-Online-Shop

• Rabatt auf TV-Serien bei Müller

• Rabatt beim Entertainment Ticket von Sky

Weitere Informationen zu den Rewards gibt es im PlayStation.Blog.

