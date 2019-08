Köln

Die Sommerpause war für mich lang und hart. [...] Ich habe oft nachts wach gelegen, ich hatte Bauchschmerzen und ich habe an Deutschland gedacht. Ich hab mich hin und her gewälzt, ich hab mir Sorgen gemacht. Um die deutsche Sozialdemokratie. Um meine SPD." Mit diesen Worten begrüßte Satiriker und Moderator Jan Böhmermann am Donnerstag nach elfwöchiger Sommerpause seine Zuschauer zu einer neuen Folge von " Neo Magazin Royale". "Wenn das so weitergeht, sitzt die SPD im nächsten Jahr im "Sommerhaus der Stars"", so Böhmermann weiter und auf die Frage, was nur aus "der guten alten Partei" werden soll, hat der Böhmermann auch promt eine Antwort parat. Denn Jan Böhmermann selbst will etwas ändern und kündigt während seiner Sendung an, sich als Vorsitzender der SPD zu bewerben. Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: „Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife.“ Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte er. Aber: „Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden.“

Böhmermann lädt zum Bürgerdialog ein

Jan Böhmermann wäre natürlich nicht Jan Böhmermann, wenn er solche Aussagen nicht ernst meinen würde. Und so informiert er seine Zuschauer und Gäste im Publikum nicht nur mit der Ankündigung seiner Bewerbung als Partei-Vorsitzender, sondern stellt ihnen auch gleich ein ausgearbeitetes Konzept vor, das er unter dem Hashtag #neustart2019 präsentiert. Auf einer eigens angelegten Website beantwortet Böhmermann alle Fragen rund um seine Beweggründe zur Kandidatur und lädt alle Interessenten und potenziellen Wähler auch direkt zu einem Bürgerdialog ein, der am Freitag, den 30. August stattfinden soll. Jedoch müsse er noch drei Herausforderungen bewältigen, wie der 38-Jährige auf der Website schreibt: „1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein. 2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. 3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD.“

Auch ein eigenes Bewerbungsvideo hat der Satiriker gedreht und in einer siebenminütigen Rede all seine Beweggründe der Kandidatur vorgetragen.

"Böhmi"-Comeback nach der Sommerpause der besonderen Art

Mit der Bewerbung als Kandidat für den SPD-Vorsitz ist Jan Böhmermann nicht nur ein einschlagendes Comeback aus der Sommerpause gelungen, der Satiriker wusste wieder einmal gekonnt zu polarisieren und ein politisch-satirisches Unterhaltungsnetz zu spinnen, das sich in den kommenden Wochen noch das ein oder andere Mal bemerkbar machen wird.

Es war die erste Ausgabe von „ Neo Magazin Royale“ nach der Sommerpause. Neben Böhermanns Kandidatur-Erklärung standen unter anderem die Landtagswahlen in Ostdeutschland am Wochenende im Mittelpunkt der Sendung. „Wenn die Prognosen stimmen, (gibt es) vermutlich zum allerletzten Mal Wahlen in Brandenburg und Sachsen, danach wird einfach per Akklamation regiert. Viele finden den Zeitpunkt ungünstig, kommenden Sonntag ist es einfach zu warm für Fackelzüge“, sagte der Entertainer.

RND/liz/dpa