Schauspieler Tijan Nije hatte lediglich starke Bauchschmerzen, als er vor über sechs Wochen ein Krankenhaus aufsuchte. Aufgrund eines Darmverschlusses musste der 27-jährige dann notoperiert werden, erzählte er in einem Interview mit RTL.de. Auf die Operation folgten fünf Tage Krankenhausaufenthalt. Eine Woche später stellte der Arzt bei einem Kontrollbesuch erneut eine Diagnose: paralytischer Darmverschluss, berichtete Nije weiter gegenüber RTL. Dabei handelt es sich um eine Darmlähmung, die infolge des Darmverschlusses aufgetreten sein kann. Der Schauspieler wurde daraufhin erneut ins Krankenhaus eingewiesen.

Sechs Wochen später kehrt Tije ans "AWZ"-Set zurück

"Ich bin noch nicht bei einhundert Prozent", sagte der Schauspieler nun sechs Wochen später im Interview mit RTL.de. Zwei Monate müsse er noch auf Sport verzichten. Ans Set von "Alles was zählt" durfte Nije aber mittlerweile zurückkehren. Und das habe ihm sehr gefehlt, erzählte er: "Ich brauche das Set-Leben für mein alltägliches Programm."

Tijan verkörpert seit 2018 die Rolle des Moritz "Mo" Brunner in der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt". Zuvor hatte er Nebenrollen in verschiedenen Serien übernommen, darunter bei "SOKO Köln" und der RTL-Serie "Sankt Maik".

RND/al