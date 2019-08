Die britische Oscarpreisträgerin Helen Mirren spielt wieder einmal eine Herrscherin. Als “Catherine The Great” schlüpft Mirren in die Rolle der legendären Zarin (1729 - 1796). Im Mittelpunkt steht ihre Liebesgeschichte mit dem russischen Fürstin Potjomkin. Die Serie wurde im “Game of Thrones”-Haus HBO produziert und läuft ab 3. Oktober bei Sky.