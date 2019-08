Sarah Hyland ist als Haley Dunphy bekannt geworden, das attraktive Dummchen des Pritchett-Clans in der Kult-Comedyserie „Modern Family“. Nachdem ihre Figur – Spoiler – in der zehnten Staffel ihren Jugendfreund Dylan geheiratet hatte und die beiden Nachwuchs bekamen, wurde immer öfter von einem möglichen Serienableger gemunkelt.

Jetzt hat sich Hyland laut „Serienjunkies.de“ anders entschieden. In einem noch titellosen Sitcom-Format des US-Senders ABC soll Hyland die Hauptrolle spielen. Die elfte Staffel von „Modern Family“ startet in den USA am 25. September, in Deutschland läuft bei Sky 1 die zehnte Staffel, im deutschen FreeTV bei Comedy Central seit Montag die neunte Staffel.

RND/big