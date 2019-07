Köln

Große Enttäuschung für Fans von „ Let’s Dance“: Eine der besten und beliebtesten Profi-Tänzerinnen der RTL-Show, Ekaterina Leonova, ist nicht bei der anstehenden Tour dabei. Das gab die 32-Jährige bei Instagram bekannt.

Den Genauen Grund nennt Ekaterina Leonova nicht – allerdings stellt sie klar: „Um allen Spekulationen vorweg den Wind aus den Segeln zu nehmen, es liegt nicht an meiner Aufenthaltserlaubnis, an meinem zukünftigen Job oder an einem angeblichen Gesundheitszustand.“

Ekaterina Leonova : Sorge wegen drohender Abschiebung

Hintergrund: Zuletzt hatten sich Fans Sorgen gemacht, weil der 32-Jährigen die Abschiebung nach Russland droht. Als gebürtige Russin ist Ekaterina Leonova keine EU-Bürgerin und somit muss ihre Aufenthaltsgenehmigung regelmäßig verlängert werden. Bereits im Jahr 2008 zog sie von Wolgograd nach Köln, wo sie für „ Let’s Dance“ entdeckt wurde.

Erst vor Wenigen Wochen hatte Leonova dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt: „Ich freue mich gerade noch über den Sieg von Pascal und mir und dieses Gefühl genieße ich total. Aber es gibt eben auch andere Dinge, mit denen ich mich jetzt beschäftigen muss. Ich hoffe, für mich läuft es weiterhin so positiv wie in den letzten Wochen.“

Zusammen mit Pascal Hens hatte Ekaterina Leonova die letzte Staffel von „ Let’s Dance“ gewonnen. Und auch wenn sie jetzt nicht an der „ Let’s Dance“-Tour teilnimmt – eine Abschiebung scheint zurzeit kein Thema zu sein.

Von RND/seb