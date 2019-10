Köln

Von Keimen befallende Wurstwaren der hessischen Firma Wilke haben mindestens drei Todesopfer gefordert. Für Komiker Luke Mockridge kein Grund, auf Witze zum Thema zu verzichten: In seiner „Greatnightshow“ am Freitagabend in Sat.1 frühstückte der 30-Jährige alle naheliegenden Pointen zum Wurstskandal ab.

„Keimbefall! Holländische Wurstfirma Wilke ist pleite“, las Mockridge seinem Publikum vor. „Schimmel an der Wurst – hatte ich auch mal. Gibt es eine Creme für.“ Und dann wendet er sich grinsend in Richtung seines Schlagzeugers: „Hab ich mir von Pat, unserem Drummer, geliehen. Der hat die so als Fünf-Liter-Pumpflasche.“

„ Vapiano macht noch ’nen tollen Cesar Salad draus“

Mockridge weiter: „Ja, ich meine, schimmelige Wurst … Ich hoffe, die haben das jetzt nicht alles weggeworfen, ne. Ich meine, jetzt so viel schimmelige Wurst wegwerfen … Ich glaube, Vapiano macht da noch einen tollen Cesar Salad draus.“

Die Kunden der Wurst „hätten eigentlich stutzig werden müssen“, so der Comedian. „Spätestens, als sie gemerkt haben, dass man sich mit der Bärchen-Wurst unterhalten konnte. Halt nur auf Holländisch.“

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wilke-Geschäftsführer

Tatsächlich kommt Wursthersteller Wilke gar nicht aus Holland, sondern aus Hessen. Nach Angaben des Umweltministeriums in Wiesbaden stehen mit „hoher Wahrscheinlichkeit“ drei Todesfälle im Zusammenhang mit der verseuchten Wurst.

Vor über einer Woche hatten hessische Behörden den Wurstproduzenten Wilke in Twistetal-Berndorf geschlossen. 37 Krankheitsfälle und zwei Todesfälle wurden zu diesem Zeitpunkt mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Geschäftsführer.

RND/msc/dpa