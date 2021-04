Dank Streaming kann man sich sein Feiertagsprogramm selbst zusammenstellen und ist nicht mehr auf Bibelfilme angewiesen. Bei Amazon versuchen sich Comedians gegenseitig zum Lachen zu bringen. Bei Sky wird es in „Your Honor“ ernst für Bryan Cranston, bei Netflix für „Die Bande aus der Baker Street“. Und in der ZDF-Mediathek erlebt man in „Ku‘damm 63“ wie Caterina Schöller zu Beatlessongs twistet.