München

Die „Freundin“ wird künftig von zwei Frauen geleitet: Anke Helle ( Bild) und Mateja Mögel übernehmen am 1. September die Chefredaktion des Magazins, teilte Hubert Burda Media am Montag in München mit.

Der bisherige Chefredakteur Nikolaus Albrecht verlässt den Posten nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch. Helle (38) war zuletzt Redaktionsleiterin für „Sense of Home“. Mögel (41) war seit 2016 stellvertretende Chefredakteurin der Burda-Titel „Lust auf Genuss“, „Slowly Veggie“ und „Foodboom“.

Die „Freundin“ gibt es seit 1948. Sie widmet sich Themen wie Mode, Ernährung, Psychologie oder Partnerschaft. Laut Burda werden aktuellen Zahlen alle 14 Tage mehr als 220 000 Hefte verkauft und 1,61 Millionen Leser erreicht.

Von RND/dpa