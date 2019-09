Los Angeles

Klar, wer die Preise bei der Emmy-Verleihung abräumt, ist wichtig. Viele Augen und Kameras richten sich allerdings auch auch bei der 71. Auflage auf die Stars, die über den roten - oder in diesem Fall den violetten - Teppich schreiten. Wir zeigen die schönsten Outfits – und auch die eine oder andere Modesünde:

Zur Galerie Zum 71. Mal fand die Emmy-Verleihung in Los Angeles statt - die Tops und Flops vom roten Teppich

Die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ stellte bei den Emmys ihren eigenen Rekord erneut ein. Die im Mai nach acht Staffeln zu Ende gegangene Serie gewann bei der Gala zwei Preise - beste Drama-Serie und bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie für Peter Dinklage - zusätzlich zu den zehn Trophäen, die sie bereits zuvor in Nebenkategorien eingesammelt hatte.

