Los Angeles

Die 71. Emmys stehen bevor. In 26 Kategorien werden am 22. September die bedeutenden Fernsehpreise verliehen. Gestern wurden die ersten Nominierten bekannt gegeben.

Für die beste männliche Hauptrolle sind laut Website CNBC aufgestellt: Mahershala Ali („True Detective“), Benicio Del Toro („Escape at Dannemora“), Hugh Grant („A Very English Scandal“), Jared Harris („Chernobylk“) Jharrel Jerome („When They See Us) und Sam Rockwell („Fosse/Verdon“).

Um den Preis bei den Darstellerinnen ringen Amy Adams („Sharp Objects“), Patricia Arquette („Escape ...“), Aunjanue Ellis und Niecy Nash („When They See Us“). Joey King („The Act“) und Michelle Williams („Fosse/Verdon“).

Von RND/big