Duftexpertin wird Serienstar - Mandy Neidig in der Crimenovela “Herz über Kopf”

Die neue RTL-Serie „Herz über Kopf“ startet am heutigen Montag. Die auf 180 Folgen angelegte „Crimenovela“ soll während der Woche täglich jeweils um 17 Uhr zu sehen sein, wie der Sender in Köln mitteilte. Sie erzählt die Geschichte der allein erziehenden Mutter Kathi Bender ( Mandy Neidig). Deren Mann Manuel ( Daniel Sellier, „Verbotene Liebe“) ist vor Jahren spurlos verschwunden. Bei einem Unfall lernt Brenner einen geheimnisvollen Fremden ( Felix Maximilian, „ Lindenstraße“) kennen. Doch sie weiß nicht, ob sie ihm trauen kann – und noch weniger, wo ihr Mann steckt.

Hauptdarstellerin Mandy Neidig (38) ist eine Quereinsteigerin: Sie hat vor ihrer Arbeit beim Fernsehen als Parfümerie-Fachverkäuferin in einem Berliner Kaufhaus gearbeitet. „Ich habe vor Jahren mal bei einem offenen Casting mitgemacht und daraufhin ein paar Mal als Komparsin gearbeitet“, sagte sie gegenüber RTL. „Irgendwann kam dann der Anruf mit der Frage, ob ich nicht Lust hätte, bei einer großen TV-Produktion mitzumachen. Ich bin dann zum Casting, und man war wohl sofort begeistert von mir.“ Trotzdem habe sie lange über den Schritt nachgedacht, ihre Stelle aufzugeben. „Doch dann dachte ich mir: No risk no fun, warum eigentlich nicht?“

Weitere Hauptrollen in der Serie spielen Felix Maximilian („ Lindenstraße“), Daniel Sellier („Verbotene Liebe“) sowie Youtuberin Sarah Mangione. Schauspielerin und Reality-TV-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch („Alles was zählt“, „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“) ist in einer Nebenrolle zu sehen.

RTL/dpa/hal