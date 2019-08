Köln

Liebe, Lügen, Intrigen - im Sommerhaus der Stars geht es mal wieder rund. Auch in dieser Woche musste sich wieder ein Paar aus der Promi-WG in Portugal verabschieden. Nachdem am Dienstag das Liebes-Aus von Ex-"Caught in the Act"-Sänger Benjamin Boyce und Model Kate Merlan bekannt geworden war, stand für sie am Abend im TV eine weitere Trennung an: Sie wurden aus dem Sommerhaus der Stars rausgewählt.

Für den einstigen Teenie-Schwarm Benjamin Boyce hat das ganze einen bitteren Beigeschmack. Denn er und seine Kate wurde von ihren Freunden gelinkt. Ballermann-Sänger Willi Herren und seine Frau Jasmin gaben dem Paar ihr Wort, sie nicht zu wählen. „Ich kann nicht Leute wählen, die mir ans Herz gewachsen sind“, so Herren zu seinen Freunden. Auch seiner Frau machte der Gedanke daran, dass Kate und Benjamin das Sommerhaus verlassen könnten sichtlich zu schaffen.

Willi Herren hat Angst, dass er das Sommerhaus der Stars verlassen muss

Gestärkt durch das Versprechen ihrer Freunde, fühlten sich Benjamin Boyce und Kate Merlan sicher. Doch dann wendete sich das Blatt! Aus Angst es könnte sie selber treffen, wählten Willi und Jasmin Herren doch ihre Freunde. Anstatt mit offenen Karten zu spielen, gaukelten sie Boyce und Merlan weiter vor, alles sei in bester Ordnung. Doch das war es nicht: Benjamin Boyce und Kate Merlan wurden mit fünf Stimmen von sechs Paaren rausgewählt. Kurz danach erfolgte die Trennung.

RND/mat

