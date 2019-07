Medien & TV Serie - Der Schockrocker als Serienfan – Marilyn Manson singt bei „The Stand“ Der Schockrocker ist ein Serienfan. Nach Gast- und Nebenrollen tritt Marilyn Manson für die Serienverfilmung von Stephen Kings „The Stand“ nicht nur vor die Kamera – er trägt auch zum Soundtrack bei. Manson singt dabei einen ganz besonderen Rockklassiker.

„This is the end, my only friend, the end“: Für die neue Stephen-King-Serie „The Stand“ covert Marylin Manson einen Song der Doors. Quelle: Mario Ruiz/EFE/dpa