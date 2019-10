View this post on Instagram

In der nächsten Ausgabe von Fest&Flauschig wird Deniz Yücel zu Gast sein, der erstmals über seine einjährige Gefangenschaft in der Türkei berichten wird. Wie es zu seiner Festnahme kam und viele andere interessante Details, erzählt er uns nächsten Sonntag auf Spotify. Wir hätten noch stundenlang weiter reden können, denn das Thema hat mich nach dem Lesen seines Buches „Agentterrorist“ noch mehr gefesselt als ich es eigentlich erwartet hätte. Also schaltet ein. Lohnt sich echt. Euer Olli #freedeniz #festundflauschig #bestesendung