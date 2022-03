Datingshow-Moderator springt für Daniel Hartwich bei „Let‘s Dance“ ein

RTL hat einen Ersatz für den an Corona erkrankten „Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich gefunden. Der Vertreter ist unter anderem durch eine Datingshow bekannt geworden.

Moderator Jan Köppen ist unter anderem durch „Take Me Out" bekannt geworden. Am Freitag vertritt er den erkrankten Daniel Hartwich bei "Let's Dance". Quelle: Gudio Engels/RTL/obs