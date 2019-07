Frankfurt

Die nächste deutsche Netflixserie wartet in den Startlöchern. „ Skylines“ spielt in Frankfurt und handelt von einem talentierten Hip-Hop-Produzenten, der sich in die Dienste der fiktiven Plattenfirma Skyline Records stellt. Dort kommt er mit dem organisierten Verbrechen in Berührung.

Die Hauptrollen in der Serie spielen Goldene-Kamera-Nachwuchspreisträger Edin Hasanovic („Nur Gott kann mich richten“, Bild). Erdal Yildiz, Anna Hermann, Peri Baumeister und Richy Müller. In Gastrollen treten Rapper auf. Netflix hat jetzt den ersten Trailer veröffentlicht. Die sechs 50-minütigen Folgen der Auftaktstaffel sollen ab 27. September zu sehen sein.

„ Skylines“ ist die vierte deutsche Netflix-Produktion nach „Dark“, „Dogs of Berlin“ und „How to Sell Drugs Online (Fast)“.

Von RND/big