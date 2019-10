„ Bachelor in Paradise“ geht ab dem 15. Oktober in die zweite Staffel. Gleich 33 Kandidaten und Kandidatinnen aus früheren Staffeln von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ erhalten eine zweite Chance, ihrem Traumpartner zu begegnen.

Schauplatz der zweiten Staffel von „ Bachelor in Paradise“ wird die thailändische Insel Koh Samui sein. Insgesamt 16 Männer und 17 Frauen nehmen an dieser Staffel teil und treffen in dem tropischen Paradies aufeinander. Wie schon in den anderen Bachelor-Formaten werden auch hier besondere Dates und Ausflüge unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen organisiert, bevor es am Ende jeder Woche in der „Nacht der Rosen“ zur Entscheidung kommt, wer bleiben darf und wer die Insel verlassen muss. Bei der Entscheidung über Weiterkommen und Gehen wechseln sich die Damen und Herren jede Woche ab.

Wer am Ende ins Finale einzieht und wer vielleicht mit wem zusammenkommt, erfahren Sie in den wöchentlich neuen Folgen von „ Bachelor in Paradise“.

TV und Stream: Wo ist „ Bachelor in Paradise “ zu sehen?

Die zweite Stafel von „ Bachelor in Paradise“ wird ab dem 15. Oktober wöchentlich auf RTL zu sehen sein. Online kann jede Folge bei TV Now live angesehen oder bis zu einer Woche nach der Ausstrahlung als Stream nachgeholt werden. Für TV-Now-Premium-Kunden sind die neuen Folgen bereits einige Tage vor der Erstausstrahlung im Fernsehen und auch deutlich länger als die üblichen sieben Tage abrufbar.

Wann sind die Sendetermine für „ Bachelor in Paradise “?

Die erste Folge der neuen Staffel „ Bachelor in Paradise“ läuft am Dienstag, den 15. Oktober, um 20.15 Uhr auf RTL. Daraufhin erscheint bis Mitte Dezember wöchentlich eine neue Episode. Hier sind alle Sendetermine auf einen Blick:

15. Oktober, 20.15 Uhr – Folge 1

22. Oktober, 20.15 Uhr – Folge 2

29. Oktober, 20.15 Uhr – Folge 3

5. November, 20.15 Uhr – Folge 4

12. November, 20.15 Uhr – Folge 5

19. November, 20.15 Uhr – Folge 6

26. Dezember, 20.15 Uhr – Folge 7

3. Dezember, 20.15 Uhr – Folge 8

10. Dezember, 20.15 Uhr – das Finale

In insgesamt neun Folgen versuchen die Singles, bis zum Finale auf der Insel zu bleiben und ihre große Liebe zu finden. Wie das Ganze ausgeht, erfahren Sie im großen Finale am 10. Dezember.

„ Bachelor in Paradise “ 2019: Das sind die Kandidaten

In diesem Jahr treffen bei „ Bachelor in Paradise“ 33 ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Singles in dem traumhaften Resort auf Koh Samui zusammen.

Hier finden Sie alle Kandidaten und Kandidatinnen, die in dieser Staffel antreten:

Zur Galerie Bei der neuen Staffel „Bachelor in Paradise“ treten 33 Kandidaten aus früheren Sendungen von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ auf, um eine zweite Chance zum Finden der großen Liebe zu erhalten.

Was macht der frühere Bachelor Paul Janke bei „ Bachelor in Paradise “?

Nachdem Paul Janke 2012 bereits die Rolle des Bachelors übernommen hatte, aber mit seiner Auserwählten, Anja Polzer, leider nicht zusammengeblieben war, nahm er im letzten Jahr als Single und Kandidat bei der ersten Staffel „ Bachelor in Paradise“ teil. Er verließ das Paradies weiterhin als Junggeselle und kehrt 2019 in die Sendung zurück, aber dieses Mal nicht als Teilnehmer.

Der Ur-Bachelor wird auf der paradiesischen Insel als Barkeeper für tropische Cocktails zuständig sein und den diesjährigen Kandidaten mit einem stets offenen Ohr und guten Ratschlägen zur Seite stehen.

Paul Janke, der ewige Junggeselle, in neuer Mission bei „Bachelor in Paradise“ 2019.

Was passiert in der ersten Folge?

In der ersten Folge der zweiten Staffel „ Bachelor in Paradise“ beziehen die ersten zwölf Singles die riesige Villa auf der thailändischen Insel. Im Laufe der Sendung werden ihnen noch einige Kandidaten und Kandidatinnen folgen.

Schnell gibt es ein unerwartetes und schwieriges Wiedersehen zwischen Marco und Meike. Was zwischen den beiden vorgefallen ist und wer schon in der ersten „Nacht der Rosen“ gehen muss, erfahren Sie am Dienstag ab 20.15 Uhr.

