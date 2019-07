Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Dienstag, 30.07.2019: Folge 3238

Marie lässt sich auf den Flirt ein, um Deniz zu vergessen - vergeblich. Als ausgerechnet Deniz sie über das Date ausfragt, wecken sie Jennys Misstrauen.

Lena ist zufrieden mit ihrem neuen Job. Doch als deshalb der Familienurlaub in Gefahr gerät, hat sie ein Dilemma.

Nathalie ist froh, als Finn ihr in der schwierigen Situation beiseite steht. Nach der Erfahrung kann sie noch weniger verstehen, dass Isabelle nicht um ihn kämpft.

Marie (Cheyenne Pahde, l.) wird von Michelle (Franziska Benz) bestärkt, Luka eine Chance zu geben und Deniz zu vergessen. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 31.07.2019: Folge 3239

Jenny will Marie wegen ihres One-Night-Stands mit Deniz feuern. Niclas kann sie gerade noch davon abhalten. Doch wie lange wird Jenny sich beherrschen können?

Vanessa macht sich Sorgen um Richard, der verschwunden ist, seit sie das Ergebnis des Vaterschaftstests erhalten haben.

Lena trifft Alexanders Enttäuschung und sie zweifelt an ihrer Entscheidung für den Job. Doch Marian steht hinter ihr und sorgt auch für eine Versöhnung mit Alexander.

Lena (Birte Glang), ist froh, als sich Alexander doch noch mit ihr versöhnt. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Donnerstag, 01.08.2019: Folge 3240

Ben fürchtet, dass sein Vater einen nicht wiedergutzumachenden Fehler begehen könnte. Dann erhält er ein Lebenszeichen aus Köln.

Michelle ist vor der anstehenden Untersuchung zuversichtlich, dass sie endlich wieder trainieren und sich in die Eisshow zurückkämpfen kann.

Steffi und Ingo wollen die Freiheiten eines kinderlosen Paares genießen. Doch irgendwie holt sie das Thema Kinder immer wieder ein.

Ingo (André Dietz) und Steffi (Madeleine Krakor) werden schon wieder von dem Thema Kinder eingeholt. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Freitag, 02.08.2019: Folge 3241

Moritz will nicht akzeptieren, dass Michelle ihre Rolle in der Eisshow aufgibt. Um sie aufzumuntern, geht er das Risiko ein, Niclas’ Unmut auf sich zu ziehen.

Steffi wird entsetzt Zeugin, wie Elif im Zentrum unter Schmerzen zusammenbricht. Plötzlich steht sie vor der Aufgabe, sich um deren Kind zu kümmern.

Vanessa hält die Ungewissheit über Richards Verbleib nicht aus. Besorgt folgt sie Christoph und Ben nach Köln.

Moritz (Tijan Njie) erzählt Marie (Cheyenne Pahde) von seiner Idee, wie er Michelle auf andere Gedanken bringen kann. Quelle: TVNOW / Julia Feldhagen

Montag, 05.08.2019: Folge 3242

Vanessa und Richard sehen Simones Rückkehr angespannt entgegen. Vanessa will Simone die Chance geben, sich wenigstens zu erklären. Doch dann eskaliert die Situation.

Chiara nimmt es Ronny übel, dass er sich bei Niclas für sie einsetzt und bügelt ihn ab. Susanne macht ihr klar, dass Ronny ihr noch nützen könnte.

Steffi und Ingo glauben fälschlicherweise, dass Elif ihr Kind bald wieder zu sich holt - doch Elifs Krankheit macht das unmöglich.

Steffi (Madeleine Krakor) und Ingo (André Dietz) glauben fälschlicherweise, dass Elif ihr Kind Miray (r.) bald wieder zu sich holt. AWZ Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Madlen Kaniuth verlässt AWZ

Sie gehört zu den Stars der ersten Stunde, doch nun verlässt Madlen Kaniuth die Serie womöglich für immer. Der Grund: Die 44-Jährige wandert mit ihrem Ehemann in die USA aus. Für Kaniuth schon immer ein Lebenstraum – doch nach so langer Zeit am Set von AWZ fällt ihr der Abstand natürlich nicht leicht.

So äußert sich die Schauspielerin auf Instagram:

Das letzte Mal ist Kaniuth in ihrer Rolle als Brigitte Schnell am Freitag, 24. Mai in „Alles was zählt“-Folge 3193 zu sehen.

