Achour erzählt vom Fluchtpunkt Casablanca

Hannover

Manchmal wird es ganz still im Ballhof Zwei. Dann steht der Erzähler da, hadert mit dem Land seiner Herkunft, das ihm fremd geworden ist, mit seiner Mutter, die er erst spät, zu spät kennenlernte, mit einer Kultur, die überlagert wird von immer neuen Bildern. Selbst das Flirren des Diaprojektors verstummt dann mal kurz; doch die Scheinwerfer surren noch – es ist halt doch Theater. „ Mohamed Achour erzählt Casablanca“ heißt der von den Regisseuren petschinka und Rafael Sanchez eingerichtete Abend, der vieles erzählt.

Mohamed Achour ist seit Beginn dieser Spielzeit Teil des hannoverschen Schauspiel-Ensembles. Der Mohamed Achour seines Solos ist ein anderer. Einer, der von seinem ersten Vorsprechen am Theater zu erzählen beginnt. Er hat den Hamlet vorbereitet. Den er mit einem arabischen, kehlig verwischten Anlauf ausspricht: „Chamlet“. Ob er den Bart abrasieren solle, fragt er noch; mit sei er halt eher ein Mohamed.

Doch so recht habe das die versammelte Intendanz und Dramaturgie ohnehin nicht interessiert. Ob er nicht etwas Heutiges, Relevantes, Authentisches parat habe, sei er gefragt worden. Kein Interesse am Schauspieler, nur an seiner Identität, da er doch so offensichtlich Syrer ist – und wie war das nochmal mit seiner Mutter?

Lesen Sie hier: Mohamed Achour im Porträt zum Stück

Also beginnt der doppelte Mohamed Achour zu erzählen, von einem Jungen, der in Syrien bei seiner Tante aufwächst, den es auf der Suche nach seiner Mutter nach Deutschland verschlägt und der schließlich mit ihr entgegen der üblichen Fluchtroute von Europa in den Nahen Osten zieht.

Es ist eine üppig mäandernde Geschichte zwischen Damaskus und Deutschland, Casablanca und Cinema Paradiso, Diversitätsdebatte und Fluchtgeschichten damals und heute. Sein oder Nichtsein – das ist nicht einmal die Frage. Achour erzählt einen einzigen Spagat zwischen Identität und Kunst, und das tut er mit den beachtlichen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, komisch und kontemplativ, tragisch und trivial.

Eine Räuberpistole und eine Zeitgeschichte zugleich ist das. Beziehungsweise: war es. Der Abend, eine Übernahme vom Schauspiel Köln, feierte dort 2016 Uraufführung. Ein starker Text, der dem damals opportunen dokumentarischen Theater, das Flüchtlinge als Opfer ausstellte, die Sehnsucht entgegensetzte, nach Familie, einer verlorenen Heimat, nach einer der ältesten Kulturen der Menschheitsgeschichte, die in Schutt und Asche gebombt wurde. Heute wirkt der Abend seltsam aus Raum und Zeit gefallen und das nicht nur wegen der Anspielungen auf die künstlerische Leitung des Schauspiel Köln, an denen man dort gewiss viel Freude hatte.

Das Spiel mit den kulturellen Folien wirkt heute, da man die westliche Zivilisation an Europas Grenzen mit Waffengewalt verteidigen zu müssen meint, wie ein Märchen aus 1001 Frieden, selbst dann, als der Erzähler und seine Mutter durch ein versehrtes und doch noch erschütternd intaktes Land reisen. Das Nagelstudio wartet. Es ist doch nur Theater.

Mehr zum Stück und zu weiteren Aufführungsterminen erfahren Sie hier.

Von Stefan Gohlisch