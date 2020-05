Aus für die Maschpark-Oper?

Hannover

Es war immer so schön, lauschige Sommernacht, auf der Decke im Park liegen, das festlich illuminierte Rathaus im Blick und dazu zauberhafte Klänge aus „La Bohème“ oder von „ Don Giovanni“. Das soll es nun nicht mehr geben. Nicht nur in diesem Corona-Jahr, sondern auf Dauer wird sich der NDR nicht mehr für das Klassik-Opern-Open-air im Maschpark engagieren.

Also Schluss für Mimi – und Don José und „Carmen“ In diesem Jahr hatte Bizets Stierkampf-Oper auf dem Programmzettel gestanden. Ausverkauft und voller Vorfreude von einigen Tausend Klassik-Open-air-Fans erwartet. Und das wurde sowieso schon verschoben.

Dass NDR-Intendant Joachim Knuth in einer kurzen Ansage das Maschpark-Open-air für beendet erklärt, hat dieses Erfolgsformat so nicht verdient. Klar, der NDR muss sparen. Da würde kaum jemand widersprechen – obwohl die Gebühren ja unvermindert fließen. Im Zuge eines Sparprogramms reduziert der Sender nun die von ihm getragenen Großveranstaltungen.

Nun würde einen ja wirklich einmal interessieren, was das Ganze kostet und wie viel der NDR eigentlich einspart. Zahlen sind allerdings so richtig bisher nicht zu bekommen. Aber man kann auf professioneller Basis schätzen – und dann wird die Entscheidung des NDR doch etwas weniger nachvollziehbar.

Zahlen zu den Kosten wären interessant

Rechnet man Veranstaltungskosten – hier macht es Hannover Concerts – und Einnahmen durch den Ticketverkauf, dürften beide sich in etwa die Waage halten. Die Kosten für die Künstler sind variabel, je nachdem, wen man engagiert, waren aber anscheinend bisher im Rahmen. Die Stadt half bei der Organisation und der Aufstellung der Videowände im Park. Bleiben die Kosten für die TV-Übertragung.

Und für die NDR Radiophilharmonie. So ein Orchester ist natürlich teuer. Aber es ist auch sowieso da. Es wäre dann die Frage, ob man das als eigentliches Engagement rechnet oder es mit zu den Diensten eines NDR-Orchesters bucht. Was ja auch wieder den Gebührenzahlern zugute kommt, die es unterhalten und die sich zu Tausenden im Park oder zu noch mehr Zuschauern vor den Bildschirmen versammeln. Was ja auch wieder das Ansehen des Orchesters mehrt.

Dann würden die Zusatzkosten – fragt man Veranstaltungsprofis – vielleicht ganz grob um die 100.000 Euro betragen, für die sich vielleicht Sponsoren finden lassen. Es geht also wohl um viel weniger Geld, als gemeinhin vermutet. Es kursieren dabei eher Gerüchte: Da werden Millionen an einem Abend verpulvert – und die kann man eben ganz leicht einsparen...

Liegt es am notorischen Hamburg-Hannover-Ding?

Warum wird also diese Erfolgsgeschichte so nebenbei und herzlos beendet? Ist es im NDR das notorische Hamburg-Hannover-Ding? Warum machen wir das nicht im Hamburger Stadtpark? Die sollen so etwas Schönes nicht haben, außerdem brauchen wir das Geld für unser Orchester in der Elbphilharmonie? Oder vielleicht mag hier niemand Oper im Fernsehen...

Vielleicht wird beim NDR bei einer Veranstaltung wie dem Opern-Open-Air auch anders kalkuliert und die Einsparungen ergeben ganz andere, viel höhere Summen? Echte Zahlen – die bisher nicht zu bekommen waren – wären hier wirklich mal interessant. Und dann könnte man überlegen, was zu tun ist. Vielleicht Sponsoren besorgen, um die Lücke auszugleichen.

Was kann man sonst machen? Das Erfolgsformat einfach dadurch verlängern zu wollen, indem man sich gerade auf Tour befindliche Operntruppen (die meist redlich bemüht aus den östlichen Teilen Europas kommen) für einen Abend engagiert, kann nicht funktionieren. Denn was in Hannover open-air geboten wird, war bisher tatsächlich Qualität, die deutlich über dem bei solchen Veranstaltungen sonst üblichen Maßstab lag. Hier wurden Sänger und Sängerinnen geholt ( José Cura, Angel Blue, Ludovic Tézier), die international an den ersten Häusern singen und offensichtlich noch ins Budget passten und mit einem Spitzenorchester wie der NDR Radiophilharmonie in hinreichenden Proben zusammengefügt wurden. So etwas kann kein Tournee-Theater erreichen.

Und das macht ja auch den Charme aus, dass hier für einen Abend etwas Unverwechselbares entsteht. Echte Oper, echte Open-air-Kunst, die ein Publikum zieht, dass es eher nicht ins reguläre Opernhaus schafft.

Der NDR hat vielleicht auch nicht darüber nachgedacht, was sich bei der Veranstaltung selber einsparen lässt ... vielleicht der Empfang, bei dem gerne geneigte Gäste des NDR bewirtet wurden?

Ist so eine Veranstaltung ohne den NDR zu stemmen?

Ob so eine Veranstaltung ohne den NDR zu machen ist? Selbst finanziert über Eintrittskarten und Sponsoren und mit Unterstützung der Stadt, dann kein Fernsehen und nur gestreamt? Oder man sucht einen anderen Sender, eine andere Produktionsfirma? Schwierig, alles sehr schwierig. Das wunderbare Orchester, die NDR Radiophilharmonie hier vor Ort ist eben der Trumpf.

Jetzt braucht man halt Ideen. Marlis Fertmann, die Initiatorin des Maschpark-Opern-Open-airs, will jedenfalls noch lange nicht aufgeben. „Ich fühle mich in lustvoller Verpflichtung, dieses Erfolgsformat weiter zu führen.“ Sie werde nun Gespräche mit dem NDR, der Stadt, der Stadtgesellschaft und auch Hannover Concerts suchen. „Die Sache ist noch nicht vorbei.“

Wäre auch schade, denn allein die Zuschauerzahlen sprechen für eine Fortsetzung, wenn sich mehr als jeweils 20.000 durchweg begeisterte Menschen an einem Abend friedlich bei guter Musik versammeln.

Ob es dann im kommenden Jahr noch einmal klappen könnte – mit dem opernhaften Maschpark-Zauber... das hängt natürlich auf von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Vielleicht muss man Decken in Abstandsformat ausgeben – Platz für einen oder einen Haushalt. Und auch über Bestuhlung wäre natürlich nachzudenken.

Von Henning Queren