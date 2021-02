Hannover

Nils Rovira-Muño (29) und Fabian Felix Dott (33) gehören zum Ensemble des hannoverschen Schauspielhauses, und sie sind homosexuelle Männer. Ein Gespräch zu #actout.

In diesem Kontext sei die Frage erlaubt: Wie würden Sie sich bezeichnen? Als schwule Männer?

Anzeige

Nils Rovira-Muñoz: Ich bin ein Mann und homosexuell.

Fabian Felix Dott: Ich bin ein homosexueller Mann.

Rovira-Muñoz: Das ist ein Merkmal von mir: Ich, Nils, bin ein Mann, und ich bin homosexuell. Es gibt aber auch ganz viele andere Merkmale: Ich bin weiß, ich habe lange Haare, ich arbeite als Schauspieler. Das alles und vieles mehr ist Nils.

Sie haben das Manifest unterschrieben, Sie Fabian Felix Dott, nicht…

Dott: ...aus einem einfachen Grund: Ich war einfach zu spät dran. Aber mein Freund hat mitgemacht.

Lesen Sie hier: #actout: Schauspieler müssen nicht sein, was sie spielen

„Man läuft herum mit dieser Zuschreibung“

Nils Rovira-Muñoz Quelle: Rainer Dröse

Wie wichtig ist dieses öffentliche Manifest für die queere Communitiy? Oder ist es schon falsch, von der einen Community zu sprechen, weil der Begriff vieles in einen Topf wirft?

Rovira-Muñoz: Es kommt tatsächlich darauf an, von welcher Community man spricht. Was uns aber alle bei der Ation #actout verbindet, ist, dass wir wegen unserer Sexualität Schwierigkeiten in unserem Beruf gehabt haben. Aber was jeder oder jene Einzelne fühlt, ist sehr individuell.

Dott: Wir gehören alle zu verschiedenen Communitys, wobei Nils und ich die Schnittstelle haben, dass wir beide homosexuelle Männer sind. Aber wir alle hatten im Laufe unseres Berufslebens Momente, in denen wir nur auf unsere Sexualität reduziert wurden. Das passiert heterosexuellen Männern und Frauen so nicht.

Fabian Felix Dott Quelle: Christian Behrens

Was für Situationen waren das?

Dott: Angefangen bei meiner Schauspielausbildung, bei der mir gesagt wurde, ich solle aufpassen, dass man auf der Bühne nicht „zu schwul“ und feminin wirke, dass man einen „Touch“ habe und so weiter. Alles Attribute, die negativ konnotiert sind, die benutzt werden, als wären sie ein Manko, das man loswerden müsse. Und dann läuft man herum mit dieser Zuschreibung.

Rovira-Muñoz: Fabian und ich laufen ja nicht durch den Tag und denken die ganze Zeit: „Ich bin schwul!“ Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns natürlich ein Umfeld gesucht, auch suchen müssen, wo das nicht hinterfragt wird. Aber jedes Mal, wenn ich in eine neue Umgebung komme – und als Schauspieler passiert das bei jeder neuen Produktion, bin ich am Checken: Ist das ein mir zugewandtes Umfeld? Ich kann davon nämlich nicht ausgehen. An der Schauspielschule hatte ich eine Dozentin, die mir sagte: „Das machen wir jetzt aber nicht schwul.“ Sie ging weiter, blieb stehen, drehte sich um: „Oder sind Sie schwul?“ So hatte ich mein Coming-out an der Hochschule. Es war unangenehm. Und sie sagte nur: „Aber wir machen es nicht schwul!“

Lesen Sie hier: NP-Porträt von Nils Rovira-Muñoz

„Wir als Schauspieler spielen mit Identitäten“

Und was meinte sie damit?

Rovira-Muñoz: Es gibt offensichtlich einen Konsens, dass dieses Wort für eine gewisse Art steht, sich zu bewegen oder zu sprechen. Eine völlig reduzierte Art zu denken, die aber genauso auch in Drehbüchern stattfindet. Man ist dort Repräsentant für irgendetwas. Das wollen wir alle aber gar nicht sein. Wir wollen komplexe Figuren darstellen.

Dott: All diese Worte – schwul, homosexuell, tuntig – sind Hülsen. Sie schützen nur das Gegenüber davor, mich als eine Art Mann zu sehen, die nicht der Norm entspricht, was auch immer das sein soll. Es bringt mich aber immer in eine Situation, in der ich mich verhalten muss. Und sei es nur die Frage: „Und: Hast du eine Freundin?“ Nee, habe ich nicht, ich habe einen Freund. Aber es ist an mir, diese Hürde zu nehmen und zu sagen: „Nein, es ist anders, als du denkst.“

Rovira-Muñoz: Mit dem Risiko, dass das Gegenüber einen ablehnt.

Lesen Sie hier: Diese 185 Schauspielstars haben sich geoutet

Ihr Kollege Tucké Royale sagt in dem Interview mit dem „SZ Magazin“: „Ich komme aus einer Welt, die mir nicht von mir erzählt hat.“ Erhoffen Sie sich eine Ausstrahlung dieses Manifests für Heranwachsende?

Dott: Ich erhoffe mir eine Wirkung auf längere Sicht für die kommenden Generationen. Diejenigen, die bei diesem Manifest dabei sind, sind sichtbare Vorreiter. Jonathan Berlin sagt so etwas in dem Gespräch wie: „Ich hätte mir mehr Menschen gewünscht, an die ich emotional anknüpfen kann, weil es sie schon gibt.“

Rovira-Muñoz: Für mich war das der Hauptgrund zu unterschreiben. Es ging mir nicht um ein Outing. Wer auf meine Instagram-Seite guckt, kann sich das selber denken. Aber: Wir als Schauspieler spielen mit Identitäten. Wir sind sichtbar. Uns dann unsichtbar zu machen, sendet ein falsches Signal. Und mir wird jetzt schon geschrieben: „Danke, dass ihr das gemacht habt. Jetzt fühle ich mich weniger alleine.“ Das berührt mich sehr.

Dott: Es haben jetzt 185 Leute unterschrieben, aber da draußen sind ja noch tausende mehr, auch in unserem Beruf, die nicht den Mut oder die Möglichkeit gehabt haben, sich offen hinzustellen.

Szene aus „The Männy“ mit Fabian Felix Dott (vorne) im Ballhof. Quelle: © Kerstin Schomburg

Es gibt diese Vorstellung, schwule Männer oder lesbische Frauen könnten unmöglich heterosexuelle Personen spielen. Nun schauen ich mir Ihre Rollen der vergangenen Monate an: Sie, Nils Rovira-Muñoz, haben in „Dark Room“ einen Homosexuellen gespielt und in „Dance Nation“ ein heterosexuelles Love Interest, Sie, Fabian Felix Dott, in „Der Männy“ einen Pilz und in „Der zerbrochne Krug“ Brigitte… Eigentlich sollten Schauspieler doch alles und jedes spielen können.

Rovira-Muñoz: Das ist zumindest unsere Fantasie. Natürlich sind auch wir limitiert. Wir sehen nun einmal so aus, wie wir aussehen. Ich kann nicht den muskulösen Dings spielen, ohne es zu überzeichnen. Beim Theater haben wir mehr Freiheiten als im Film, weil bei uns die Verwandlung in die Rollen gezeigt wird. Hier am Haus sind wir sehr sensibel.

Lesen Sie hier: Probenbesuch bei „Der zerbrochne Krug“ mit Fabian Felix Dott

„Es geht um Privilegien und Machtgefälle“

Sie fühlen sich gut aufgehoben am Haus?

Rovira-Muñoz: Was das angeht: ja. Wir müssen natürlich auch den Schulterschluss suchen zu Menschen, die in anderer Form diskriminiert werden. Da geht es zum Beispiel um Besetzungen aufgrund von Hautfarbe. Aber auch da sind wir am Lernen.

Es haben sich in den Monaten der Krise einige marginalisierte Gruppen lauthals zu Wort gemeldet, begonnen mit „Black Lives Matter“. „Haben die keine anderen Sorgen?“, fragt da der Stammtisch.

Dott: Solchen Leuten sage ich: „Nein, wir haben keine anderen Probleme.“ Nämlich deshalb nicht, weil das alles zusammenhängt: Es geht immer um Privilegien und Machtgefälle, lokal wie global. Wenn wir uns die Ungerechtigkeiten der Verteilung zum Beispiel bei den Folgen der Klimakrise, aber auch der Impfungen anschauen, geht es hier stets um ungleiche Machtverteilung. Es ist ein Diskurs mit sehr vielen Unterdiskussionen.

Rovira-Muñoz: Ich habe das Gefühl, dass die alten Strukturen bröckeln. Da ist es selbstverständlich, dass sich jeder in den Ring wirft. Denn all diese Themen sind da. All diese Gruppen haben keine Lust mehr zu schweigen. Sie waren viel zu lange leise. Und unsere Aufgabe ist es, das alles zusammenzubringen.

Lesen Sie auch NP-Kommentar: #actout: Die Gesellschaft ist längst plural und divers

Von Stefan Gohlisch