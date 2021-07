Zugezogen Maskulin: Conscious-Rap auf der „Komm raus“-Bühne

Hannover

Zwischen Ricklinger Bad und Teichen hat sich die „Komm Raus“-Kombination aus Glocksee, Faust, Heinz, Musikzentrum und Pavillon zusammengefunden, um die seit Corona unterrepräsentierte Indie- und Subkulturszene zu füttern. Zugezogen Maskulin aus Berlin machen den Anfang – heiserer Conscious-Rap mit abgehangenen Bässen wabert über die Besucherwiese, etwa 250 Gäste stehen zum Opener „10 Jahre Abfuck“ von Stühlen und Bierbänken auf.

Natürlich hatte auch das Rap-Duo eine lange Konzertpause, kommt aber mit Elan aus dem Backstage. „Ich fühle mich, als ob ich ‘nen Knastschaden hätte“, sagt MC Testo, sein Kumpel Grim104 zählt „Rap.de“ an, eine Rekapitulation der deutschen Gangster-Rap-Jahre. Zugezogen Maskulin sind aus der K.I.Z.-Schule graduiert, texten hart und zynisch über Gesellschaft und Hip Hop-Szene. Auch Hannover-Rapper Spax bekommt mehrere Shout-Outs. In „Jeder Schritt“ manövrieren sich die Rapper versiert durch die Spielarten des Chauvinismus, „König Alkohol“ behandelt über spärlichen Beats die Verherrlichung der Volksdroge. Ihr Name ist eine Persiflage auf „Westberlin Maskulin“ – ZM kommen aus Krefeld und Leipzig.

„Musik für lebenslustige Menschen“

Ist das Musik für Schlaue?, fragt sich Grim – „ihr dürft es nicht zerdenken, wir machen Musik für lebenslustige Menschen“. Hinten wird auf kleinstem Raum gepogt, vorne ist noch ein wenig Berührungsangst mit der Bühne. Die MCs ergänzen sich stimmlich gut, ihre Tracks sind auf den Punkt produziert und nicht überbordend – die Silbenkunst steht im Mittelpunkt. In „Sommer vorbei“ seziert das Duett die warme Jahreszeit mit viel Melancholie. Ein linksbewusstes Publikum feiert „Fans“, was Personenkult und die Eitelkeit im Deutschrap attackiert. ZM „machen Musik nur aus Nächstenliebe“, sagen die beiden danach.

Zeitbegrenzung auf 22 Uhr

Hinten rauscht die Bundesstraße, vom See weht es schon kühl rüber, einige Besucher ziehen die Jacken über ihre Festival-Shirts. Trotz Sitzplatzbindung kann man versuchen, sich mit tanzartigen Bewegungen warmzuhalten. Leider kündigt das Duo „Es war nicht alles schlecht“ als letzten Song an – da sind nicht einmal 45 Minuten vorbei, die Zeitbegrenzung auf 22 Uhr macht sich schon jetzt bemerkbar.

Schnell kommen die MCs zurück und kosten einen langen Zugabenblock mit ein paar Solo-Songs aus: Erst erscheint grim104, der sein „Frosch“ über die Wiese keift. Zur Abriss-Hymne „Was für eine Zeit“ springt das Duo zusammen mit seinen Fans, das biografische „Plattenbau O.S.T.“ darf Testo dann alleine rappen, bei „Alles brennt“ macht jetzt auch die Lichtshow Alarm, die Komm Raus-Bühne nähert sich ihrem Zenit. „Exit“ sinniert über den Ausstieg aus dem Rap-Metier – und passend dazu geht ein zu kurzer Konzertabend zu Ende.

Von Lilean Buhl