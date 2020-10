„Zero“: Japanisches Butoh-Duo fasziniert in der Eisfabrik

Hannover

Hochintensives Tanztheater im Schwarzen Saal der Eisfabrik: Dort zeigen die beiden japanischen Butoh-Tänzerinnen Minako Seki (*1961) und Yumiko Yoshioka (*1953) die Performance „Zero“. Ungewöhnliche Bewegungsabläufe, Körperhaltungen und Figuren verbinden sich mit vielfältigem, teils extreme Mienenspiel. Da werden (wie auf japanischen Holzschnitten) unglaubliche Grimassen gezogen stoisch eingefroren. Das Kaleidoskop menschlicher Empfindungen und Gefühlszustände wird spürbar: Schmerz, Angst, Hilflosigkeit, Wut, Verzweiflung, Hoffnung und Freude.

„Zero“ ist – nach „Two“ von 2017 – eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit wischen den beiden Tänzerinnen und dem Ensemble der Commedia-Futura, mit Wolfgang A. Piontek (Idee, Inszenierung, Regie, Bühne) und Peter Piontek (Dramaturgie). Alle Aufführungen, die Komponist Benjamin Kövener eindrucksvoll musikalisch live begleitet, sind ausverkauft; dafür wird inzwischen auf Spendenbasis ein Stream angeboten.

Es beginnt symbiotisch

In dieser komplexen Vorstellung geht es um Katastrophen, Bedrohungen und Krisen, die zugleich Ende und Anfang sein können, um Leere und Neubeginn. Zentraler Ausgangspunkt sind dabei die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki von 1945, die im kollektiven Gedächtnis der Japaner unverrückbar implementiert sind. Schon vor der großen, durch Mark und Bein gehenden (Klang-)Explosion performet das Duo hochdynamisch in den Rundflächen auf dem Bühnenboden – und zu gelungenen Video-Projektionen ( Volker Schreiner) und Lichteffekten (Jörg Finger).

Es beginnt symbiotisch. Die Tänzerinnen sind wie miteinander verwachsen, Stirn an Stirn, ganz eng aneinander geschmiegt, bewegen sie sich graziös-geheimnisvoll wie in Zeitlupe. Bis sich die äußere Welt verändert und sie auseinander gerissen werden und sie darauf reagieren müssen. Dann die Katastrophe, die alles verändert. Eindrucksvoll werden tänzerisch der Schmerz, der Schock und der Versuch, zu erfassen, was überhaupt passiert ist, dargestellt. Dann die Leere: der Nullpunkt, „Zero“, der gnadenlos eine neue Zeit einleitet. Das Leben muss ja weitergehen.

Bestechende Aktualität

Und hier erhält die Performance ihre ungeplante Aktualität – mit der Pandemie, die so viel verändert hat. „Zero“ steht hier auch im Sinne des japanischen „Ku“ für die Idee des Nichts, mit der Möglichkeit, daraus Neues zu entwickeln ...

Einer der Höhepunkte, der besonders packt, ist, als Yoshioka als Heilerin mit Sträuchern und Ästen und wilden wie zärtlichen schamanischen Ritualen versucht, ihre wie tot daliegende Partnerin wieder ins Leben zurückzuholen. Wechselnd stellen die beiden auch Kleinstkinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen dar, ein Kreislauf des Lebens. Faszinierend. Nach hochspannenden 70 Minuten mehrere Minuten kräftiger Applaus mit Jubel, Bravos und Fußtrappeln.

Übrigens: Die besondere Nähe der beiden Tänzerinnen, und damit diese Performance, ist nur möglich, weil beide Künstlerinnen in einem Haushalt leben.

Die Aufführungen von „Zero“ sind komplett ausverkauft (es stehen derzeit nur 33 von 80 Plätzen zur Verfügung), auch die am 3. und 4. Oktober. Ein Video-Stream ist freigeschaltet bis zum 5. Oktober 2020 um 10 Uhr. Um Spenden wird gebeten.

Von Christian Seibt