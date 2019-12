So war die „Held*innen“-Premiere im Schauspielhaus Hannover

Hannover

Manchmal muss es einfach Liebe sein. Caroline Junghanns singt Whitney Houston, „I wanna dance with somebody“. Da sind die anderen noch in George Michaels „Freedom“-Posen erstarrt. Sie singt es erst kläglich, dann immer bestimmter: „with somebody who loves me“. Zeit für „Held*innen“ im Schauspielhaus – der Liederabend hatte jetzt zum Jahreswechsel Premiere.

Gespielt und gesungen werden Lieder der vergangenen 50 Jahre, viele eher aus der Kategorie peinliche Lieblingslieder, aber völlig gegen den Strich interpretiert. Regisseurin Friederike Schubert versteht Musik als Gemüts-, Gefühls- und vor allem Identitätsträger, gerne gegen das Geschlecht besetzt und gerne als Spiel der Möglichkeiten. Deutschland sucht den Genderstar.

Mondäner Sound

Torben Kessler bringt Britney Spears’ „Womanizer“ wie ein Rocky-Horror-Bänkelsänger. Pauline Jacob gibt Radioheads „Creep“ mit all dem Selbstbewusstsein neuer Weiblichkeit, ein Anti-Bob-Dylan. Und wenn sie mit Nicolas Matthews „You’re all I need to get by“ singt, ist er es, der sie, mit dem Bürzel wackelnd, umwirbt. Wohingegen Junghanns operettenhaft die „Big Balls“ von AC/DC schwingt. Und Tabitha Frehner gibt Justin Timberlakes „Sexyback“ einen finster funkelnden Anstrich zwischen Femme fatale und Femme Schmidt.

Dass es funktioniert, liegt vor allem an den Arrangements. Der musikalische Leiter Tobias Vethake und seine Band – Johannes Döpping, Daniel Stemberg und Karla Wenzel – verpassen noch den ollsten Kamellen einen mondänen Sound zwischen dunklem Folk, 80er-Keyboards und neoklassischen Streichern.

Rise like an Phoenix

Eine Geschichte? Gibt es beinahe. Nils Rovira-Muñoz stokelt anfangs durchs Publikum, zu seinem Platz an einem Tisch am Bühnenrand, bestaunt das Geschehen, traut sich irgendwann auf die Bühne. Ein Nils im Wunderland – bis er irgendwann, zu David Bowies „Heroes“ in furiosem Tanz seinen „Rise like a Phoenix“ -Moment bekommt. Wir können Helden sein, für einen Tag, nunja.

Es ist ein munterer Abend, unverbindlich, gut gemacht. Als Zugabe singen sie von Ton Steine Scherben „Halt dich an deiner Liebe fest“. Es gibt schlechtere Ratschläge zum Jahreswechsel. Und auch sonst.

Mehr Informationen zum Stück und zu weiteren Terminenfinden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch