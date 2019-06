Kommt’s wirklich auf die Größe an? Der mit Monstern vertraute Regisseur Michael Dougherty schickt Godzilla zum 65. Geburtstag nochmal auf die Leinwand. Mit viel nervigem Getöse und einem zärtlich Godzilla-Kuschelmoment. Wir spoilern Ihnen, was Sie über „Godzilla II – King of the Monsters“ (Kinostart am 30. Mai) wissen müssen!