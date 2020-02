Wundersames Hirngespinst: „The Männy“ im Ballhof Zwei

Hannover

Fäden, die sich spinnen lassen wie Geschichten. Fäden allüberall auf der Bühne im Ballhof Zwei, die sich verwirren und entwirren, sich zu Netzen fügen, die einen auffangen und gefangen nehmen in einem wundersamen Hirngespinst, das hier geknüpft wird: „The Männy“ erzählt von einer möglichen Zukunft.

Regisseur Kevin Rittberger bringt in dieser, so der Untertitel, „Menschtierverknotung“, Utopien auf die Bühne, eine alte, vorsowjetische Vision des russischen Autoren Alexander Bogdanov („Der rote Planet“ von 1908), vor allem aber jene der feministischen Naturwissenschaftshistorikerin Donna Haraway, die in ihrem 2018 auf Deutsch erschienenen Buch „Unruhig bleiben“ eine Zukunft denkt, in der Mensch und Tier ungeahnte Symbiosen eingehen.

Kokons und Verpuppungen

Und weil es um Verwandtschaften und Verknüpfungen geht, haben Rittberger und seine Choreographin Dasniya Sommer allüberall Seile gespannt, die sehr schlüssig den Assoziationsspielraum öffnen für neurale und digitale Netze, für Erzähl- und DNA-Stränge. Immer neue Gemeinschaft und Abhängigkeiten gibt es, in die sich sie Schauspieler begeben – die Natur als einziges Netzwerk, darin Kokons und Verpuppungen, indianische Totems und postindustrielle Fabriken.

Zukunftsfragen: (von links) Tabitha Frehner, Fabian Felix Dott, Anja Herden, Torben Kessler und Alban Mondschein in „The Männy“. Quelle: Kerstin Schomburg

Torben Kessler führt wie ein staunender Tourist durch diesen Abend, begleitet von Anja Herden als weise Mutter der Kompanie und Fabian Felix Dott als beredter Zeuge. Es ist ein Abend voller Effekte und ohne jede Effekthascherei, mosaikhaft und doch stringent. Gegen Kopflastigkeit feit er sich durch seine sinnliche Erzählart, kein Wunder bei Fesselspielen – oder wenn jemand buchstäblich zum Tier wird.

Lesen Sie hier: Interview mit Dramaturgin Nora Khuon zu „The Männy“

Bis ins 25. Jahrhundert folgt der Abend der Geschichte einer gewissen Camille ( Tabitha Frehner), die in fünf Generationen von Wiedergeburt immer mehr Merkmale eines Schmetterlings annimmt – damit die Welt überlebt, glaubt Haraway, muss der Mensch überwunden werden, muss er wirklich verstehen, dass er Teil eines großen Ganzen ist.

Zwischen Verstand und Gefühl

Die Schauspieler haben das, so scheint es, verinnerlicht. Sie stellen sich in den Dienst der Sache, bewältigen mit Leichtigkeit die ihnen hingeworfenen intellektuellen Brocken, und wenn man Frehner als zunehmend fremd agierendes Insektenwesen und Alban Mondschein – als Buntfalken-Symbiont allzeit hektisch krähend – zuschaut, ist das wirklich eine Freude, ist das pures Spiel, das die Brücke schlägt zwischen Verstand und Gefühl.

Wie aufgepfropft wirken da Beginn und Ende, bei denen Sinn und Unsinn eines solchen Unterfangens hinterfragt werden. Denn warum diese Geschichte überhaupt erzählt wird, ist noch die unwichtigste aller Fragen, die dieser Abend aufwirft – weil er nämlich aufs Spielerischste dazu einlädt, Antworten zu suchen. Es gibt eben kaum einen geeigneteren Ort als das Theater, um Fäden in die Zukunft zu spinnen.

Mehr zum Stück und weitere Aufführungstermine finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch