Wolfgang Trepper packt der blanke Hass

Hannover

Eine in Rot getauchte Bühne, ein Kabarettist in roten Schuhen, der Rot sieht. Wenn Wolfgang Trepper die Bühnen des Landes betritt, regieren Hassreden und schwappen Aggro-Tsunamis über das Publikum. Seit 16 Jahren schimpft sich der 58-Jährige derbe und brachial durch Politik, Sport, Klatsch und Tratsch. Dabei immer aktuell und immer bitterböse.

Trepper fällt im Theater am Aegi polternd her über die SPD, „die Naddel unter den Volksparteien“, über Gesamtschüler, den Brexit und Annegret Kamp-Karrenbauer. „Allein der Name erregt mich maßlos“, krächzt er wiederholt, während er seine Handfläche auf die Tischplatte zimmert. „Manchmal brauche ich das: den blanken Hass.“

Ein Abend der Grenzüberschreitungen

Den zu versprühen und über die Dummheit der Promiwelt zu giften, macht Trepper sichtlich Freude. Sophia Thomalla, Pietro Lombardi, Heidi Klum und Tom Kaulitz – alle sind einmal dran. Nicht immer gelingt dem Duisburger Kabarettisten dabei der Spagat zwischen unterhaltsamer Schärfe und zu hoch dosierter Boshaftigkeit. Das Publikum weiß jedoch, was es von Trepper zu erwarten hat, und feiert jede Grenzüberschreitung mit Applaus und lauten Lachern.

Was kann der Mann schön schimpfen! Über zwei Stunden redet sich der Duisburger mit Ruhrpottschnauze in Rage. Er nörgelt, donnert, krakeelt und keift. Alles, was den Medienkonsumenten aktuell beschäftigt, landet unter seinem Brennglas. Wie ein Raubtier läuft Trepper am Bühnenrand auf und ab und wartet auf frisches Futter.

Mit Grubenlampe

Dann beißt er sich wie ein Pitbull in der deutschen Fernsehlandschaft fest. Ob „ Helene Fischer Show“, „Fernsehgarten“ oder „ Lindenstraße“ – keine Show bleibt vor seinen Hasstiraden sicher. Einige Formate zerfleischt er regelrecht. Bei der Beschreibung der Brautmoden-Doku-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“ läuft er zu Höchstformen auf und erreicht dabei den Zenit seiner Boshaftigkeit. Und auch die Bühnenjubiläen der deutschen Schlagerikonen von Carpendale, Blanco, Heino und Co. bleiben nicht unkommentiert – und nicht unbetanzt.

Doch Trepper kann auch leise und ernst. Während er mit ruhiger, beinahe andächtiger Stimme und einer Grubenlampe als einziger Lichtquelle der Arbeit der ehemaligen Ruhrgebietskumpel und Stahlarbeiter gedenkt, während er die mitreißende und tieftraurige Geschichte seines eigenen Vaters erzählt, ist nicht das geringste Geräusch im Saal zu vernehmen. Das Publikum hängt gebannt und ergriffen an seinen Lippen. Das Leise steht Trepper außerordentlich gut zu Gesicht.

„Du wirst schon merken, was wichtig ist“, habe sein Vater ihm auf den Weg gegeben. Wichtig sind Abende wie diese und Typen wie Wolfgang Trepper, die sich durch das Zeitgeschehen pflügen und ehrlich und ungefiltert ihre Meinung kund tun. Typen, die Rot sehen.

Am 10. Mai 2020 kehrt Wolfgang Trepper ins Theater am Aegi zurück. Karten (28,40 bis 35,55 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Aline Westphal