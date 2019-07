Hannover

Die Tour heißt „Beautiful Trauma“ wie ihr vorletztes Album; das neue trägt den Titel „Hurts 2B Human“: Pink, der US-Superstar mit dezenter Punk-Attitüde, hat sich immer ein Stück weit jeder branchenüblichen Heile-Welt-Haltung verweigert. Das macht sie so gut und so interessant. Am 12. Juli spielt sie ihre größten Hits in Hannovers HDI-Arena.

Karten

Es gibt tatsächlich noch einige Restkarten für das Konzert, leider nur in der teuersten Preiskategorie: Sie kosten im NP-Ticketshop stolze 151,80 Euro. Dafür steht man dann aber auch im abgesperrten Bereich direkt vor der Bühne.

Ablauf

Der Einlass in die HDI-Arena beginnt um 17 Uhr, das Konzert um 19.20 Uhr. Das Ende ist um 23 Uhr zu erwarten.

So war 2013 das Hannover-Konzert von Pink.

Vorprogramm

Pink hat gleich drei Special Guests dabei: Da wäre zum einen der australische Singer-Songwriter James Keogh, der unter dem Künstlernamen Vance Joy auftritt und mit dem Pink-Cover „What about us“ einen Youtube-Hit landete. Außerdem heizt der DJ KidCutUp (alias Tim Zick) den Besuchern ein – seine Spotify-Playlist zur Tour enthält Musik von so unterschiedlichen Künstlern wie AC7DC, Outkast und Violent Femmes. Und schließlich spielt das britische Trio Bang Bang Romeo, dessen Sängerin Anastasia Walker nicht nur optisch an die große Beth Ditto erinnert.

Setlist

Die Setlist war bei den Konzerten der Tour bislang weitgehend unverändert. Also können sich vermutlich auch die Hannoveraner auf dieses Programm freuen:

• Get the Party Started • Beautiful Trauma • Just Like a Pill • Who Knew • Funhouse/Just a Girl • Hustle • Secrets • Try • Just Give Me a Reason • River • Just Like Fire • What About Us • For Now • 90 Days • Time After Time • Walk Me Home • I Am Here • F**kin’ Perfect • Raise Your Glass • Blow Me (One Last Kiss) • Can We Pretend • So What • Glitter in the Air

Security

Die Veranstalter raten wegen der obligatorischen Sicherheitsbestimmungen mit Bodycheck und Taschenkontrolle zu einer frühen Anreise. Laserpointer und Nietengürtel sind ebenso verboten wie Kameras, Selfiesticks und Getränkeverpackungen wie Flaschen, Dosen und Tetrapaks. Die Besucher mögen sich auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel und Portemonnaie beschränken und auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke verzichten – alles über Din-A4-Format darf nicht mit ins Stadion genommen werden.

So klingt das neue Pink-Album.

Anfahrt

Es empfiehlt sich, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorzunehmen. Wegen des Abbaus des Schützenfestes auf dem Schützenplatz gibt es quasi keine Parkplätze in der Nähe der HDI-Arena. Die Konzertkarten gelten ab drei Stunden vor Einlassbeginn (also ab 14 Uhr) bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr als Fahrausweis.

Ausblick

Die größten Konzerte der hannoverschen Sommersaison kommen erst noch Überflieger Ed Sheeran bespielt am 2. und 3. August jenes Open-Air-Areal auf dem Messegelände, wo in den Vorjahren Künstler wie Eminem und Guns N’ Roses vor jeweils 75 000 Menschen spielten. Für den zweiten Termin gibt es noch Karten. Sie kosten 99,82 Euro. Herbert Grönemeyer beschließt am 6. September die Konzertsaison in der HDI-Arena. Karten gibt es für 57,60 und 77,15 Euro.

Von Stefan Gohlisch