Wisecräcker aus Hannover feiern 25-Jähriges

Nein, 2020 war kein gutes Jahr, um 50 Jahre alt zu werden. „Wir wären in Mexiko auf Tour gewesen“, sagt Frank Stoffers: „Ich hätte zwei Wochen feiern können.“ Es sollte nicht sei, aus bekannten Gründen. Und auch das 25-jährige Jubiläum der Band Wisecräcker, deren Gitarrist Stoffers ist, wäre wohl anders verlaufen ohne Corona. Es hat nicht sollen sein: „Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder spielen können,“

Ein Vierteljahrhundert Gitarrenbrett und Blechgebläse – dafür steht das hannoversche Septett. Von den Gründungsmitgliedern ist nur noch Sänger Alex Mende dabei, der inzwischen in Schweden lebt. Das jüngste Mitglied, Trompeter Bela Lehnhardt, ist jünger als die Band – 25 Jahre wird er Ende Dezember. In Deutschland sind sie bekannt, in Mexiko, wo diese spezifische Art von Ska-Punk konsensfähig ist, berühmt. Es ist schon vorgekommen, dass die Wisecräcker bei der Einreise Flughafenmitarbeitern Autogramme geben mussten.

Lieder schreiben im digitalen Raum

2020 war weniger mondän. Die Band hat – größtenteils über elektronische Kanäle – an neuem Material gearbeitet. Einen Song gegen Verschwörungsschwurbler veröffentlicht, „Aluminiumallergie“ mit Olli Bockmist, weil Haltung sein muss, und gerade mal eine Handvoll Konzerte gegeben.

„Es gibt auf diese Weise untereinander mehr Stress“, sagt Bassist Henrik Horneber. Und Stoffers ergänzt: „Man arbeitet, wenn man die Musik ernst nimmt, hart an der Sache, und ein Konzert ist die Belohnung – die hat gefehlt.“ Bandarbeit nur im digitalen Raum, das schlaucht.

Konzert für das Bei Chez Heinz

Aber immerhin: Es ist möglich. „Ich bin froh, dass die Pandemie nicht vor 20 Jahren war“, sagt Stoffers: „Ich wäre durchgedreht.“ So aber sei mal hier die Gesangsspur aus Schweden geschickt worden, dort die Trompetenaufnahmen aus Springe. Im September soll die erste neue Single samt animiertem Video kommen, auch als Werbung für die Jubiläumstour im Herbst. Hannover-Station ist dann – am 26. und 27. November – das Café Glocksee.

Vorher aber geht es am 20. August auf die Kommraus-Bühne im Ricklinger Bad, mit den Kollegen von Hammerhai beim „11. Großen Heinz muss bleiben Tag“ zugunsten des gefährdeten Clubs Bei Chez Heinz, der sie groß gemacht hat. „Wenn das Heinz Probleme hat, sind wir immer da“, sagt Lehnhardt. Und Stoffers ergänzt: „Ich freue mich für die Läden, die da veranstalten. Es trifft genau die Richtigen.“

Von Stefan Gohlisch