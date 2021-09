Hannover

„Endlich wieder Augenkontakt!“ entfährt es Daniel Wirtz wie ein Stoßseufzer, die Freude über einen fast normalen Auftritt ist ihm anzumerken. 350 Fans vor der Gilde-Parkbühne sehen das genauso, begeistert empfangen sie ihren Deutsch-Rocker.

„Akustik Voodoo“ heißt bezeichnenderweise sein Intro-Song, Wirtz singt im Sitzen, mit Hut und Lederjacke, und wer die harten Gitarren hören möchte, der muss noch Geduld haben. Denn Wirtz hat sich in seine eigene Unplugged-Show verliebt.

Einsam wie Opas Wellensittich

Sieben Musiker begleiten den 45-Jährigen aus Heinsberg, NRW. Der Band-Klang ist sehr ruhig, ausgewogen und ganz auf seine helle, mittige Stimme ausgerichtet. Es geht um seine Texte, und so versteht man jedes Wort. Ein sanftes Streichertrio und die Pianobegleitung, so wirken auch die sonst so harten Nummern balladesk und zart.

Wirtz ist in Plauderlaune: „Kurze Ansagen, knapp und bündig, so kennen wir ihn“, nimmt er sich selbst auf die Schippe. In den letzten Monaten fühlte er sich wie „Hänschen“, der alte Wellensittich seines Opas. Nämlich einsam.

Sehnsucht und Sambuca

„Wir fliegen auf Sicht“ singt er in „Sehnsucht“, Tommy am Schlagzeug steigt ein und sorgt bei aller Ruhe für einen tiefen und dunklen Rhythmus. Drums, Bass, Klavier, Cello, zwei Geigen und eine Akustikgitarre – wer Wirtz sonst erlebt hat, etwa im Vorprogramm von Udo Lindenberg oder bei einem seiner Capitol-Auftritte, könnte sich über die leichte Instrumentierung wundern, an Pur und Rio Reiser erinnert nun sein musikalischer Kanon.

Seinen schwarzen Humor hat er jedenfalls nicht verloren, der Song „Wer wir waren“ ist „für alle, die es geschafft haben, ihr Kind während des Lockdowns nicht totzuschlagen!“. Wirtz ist also auch mal einer, der die familiäre Welt um ihn herum nicht nur als eine heile verkauft. Der Schulschluss des Sohnes war für ihn der Startschuss für eine Flasche Rotwein. Alkohol ist öfter mal ein Thema – Wirtz freut sich auf die Zeit, „wo wir wieder Sambuca zusammen saufen können und uns mit der Zunge begrüßen“.

Markige Sprüche zur Standtrommel

Unter der Corona-Zeit hat er gelitten wie wir alle, warum aber „Seehofer ihn und die Masken-Verweigerer bald einsperren lässt“, wird nicht ganz klar. Das führt er leider nicht weiter aus. Markige Sprüche, dazu schlägt Wirtz die Standtrommel, und „so hart es geht“ spielt die Band seinen Song „Die fünfte Dimension“. Eine Reminiszenz an den letzten Auftritt in Hannover unter normalen Umständen. Jetzt stehen die Fans, es sind die treusten, und sie hängen an seinen Lippen.

Wirtz redet sehr viel zwischen den Liedern und dankt gleich viermal dem Universum. Das kostet Spielzeit, ist aber unterhaltsam. Sein schönstes Lied „Frei“ hat er bei der Verleihung des Karlspreises vor Angela Merkel und Emmanuel Macron gesungen, ein beeindruckender Moment und eine besondere Erinnerung für ihn. Und so feiert er sich und das Publikum, gibt ein paar Zugaben und kassiert viel Beifall nach fast zwei Stunden etwas anderer Wirtz-Musik.

