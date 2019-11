Wintervarieté: So ist die Show „Impulse“

Hannover

Trommeln. Trommeln über Trommeln, bis hoch zur Decke auf der Bühne, auch an den Seitenwänden der Orangerie. Sie pulsieren im schwarzen Raum. Menschen treten auf, eine Person nach der anderen, und dann beginnen sie zuzuschlagen, im Takt wilder Herzen, ein einziges Crescendo. Und so geht es los: „ Impulse“, das Programm des diesjährigen Wintervarieté von GOP und kleinem Fest.

Der Impuls, das ist der Antrieb, der Anstoß, die Anregung. Hier setzt diese erste. kaum zu toppende und dann eben doch Szene ein Perpetuum mobile in Gang, ein Kollektiv aus Künstlern, die kaum zu stoppen sind. Abwechselnd rücken sie in den Scheinwerferkegel: Nadia Lumley zum Beispiel mit ihrer traumschönen Nummer am Cyr, ihrem ganz persönlichen Riesenrad. Oder Tom Ball, ein Poet des Hula Hoop im Körper eines Redneck-Hipsters. Oder Jongleur Emil Dahl,der mit seinen Ringen zu einer lebenden Skulptur verschmilzt, ganz beiläufig und ganz großartig.

Alles fließt

Im Clinch: Das Duo Celeste und François. Quelle: Mahramzadeh

Alles fließt, keine Pause, keine Ansage, kein gesprochenes Wort. Klang und Ton und Staunen. „ Impulse“ transportiert in seiner vollendeten Körperkunst und seinen großen Bildern tatsächlich so etwas wie die Essenz des Seins, erotisch, nie frivol.

Sex and Drums and Rock’n’Roll

Wenn etwa Katharina Lebedew in langem Schwarzen ihre exotische Handstand-Akrobatik voll insektoider Bewegungen zeigt oder das Duo Celeste und François einander am Tropez umschwirrt wie Samson und Delilah in Postmodern, ist das Sex und Drums und Rock ’n’ Roll, wobei der Rock’n’Roll vor allem ein elektronischer ist.

Es ist ein Trip, auf den das Premierenpublikum mitgenommen wird, eine Reise in eine Welt aus urtümlichen Impulsen, die sich zum Finale auflösen in einen Sturm aus Federn wie ein Wolkenbad aus Träumen. Noch einmal trommeln sie alle los, und dann ist Stille. Der ein kaum endender Applaus folgt.

Von Stefan Gohlisch