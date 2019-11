Wincent Weiss – ein normaler Star mit großen Emotionen

Hannover

Wincent Weiss ist ein Phänomen, ein richtiges Pop-Wunderding. 5000 Fans sind in die Swiss-Life-Hall zu seiner „Irgendwie Anders“-Tour 2019 gekommen, und die ist damit ausverkauft. Doch so „irgendwie anders“ ist der 26-jährige Popstar aus Bad Oldesloe im Norden Schleswig-Holsteins eigentlich gar nicht.

Mit „irgendwie normal“ könnte man ihn viel besser beschreiben, mal abgesehen von seiner steilen, so schnellen Karriere. Viele Paare, junge Frauen und Familien mit Kindern feiern erwartungsfroh, die so ganz normalen Bürger, die sich in seinen Liebesliedern und seinen Tagebuch-Geschichten mühelos wieder erkennen können.

Es geht viel um Liebe

Wincent Weiss erzählt ihnen seine deutschsprachigen Angelegenheiten, er teilt mit ihnen Emotionen und Stimmungen, er beschreibt die besonderen Lebensmomente. Es geht viel um Liebe und um Freundschaft.

„Total authentisch“, und „ein sympathischer Typ“, das ist der Tenor in der Halle. Weiss hat eine Auswahl neuer Songs im Gitarrenkoffer und natürlich auch ältere Hits wie „Feuerwerk“ oder „An Wunder“. Der Soundtrack des eigenen Lebens, es herrscht Kreisch-Alarm in der Halle.

Hier und da kullern ein paar Tränchen, die Leute strahlen und die Paare drücken sich. Weiss nimmt Mikrofon und Gitarre in die Hand, er ist ein Mann mit Körpersprache. Und hat so gar keine Berührungsängste. Kein Zweifel, Weiss ist ein Popstar zum Anfassen. Er ist ständig in Bewegung, springt über die Bühne und verlässt sie auch, um durch die Menge zu laufen und mit seinen Fans ins Gespräch zu kommen. Große Gefühle und ein stimmungsvoller Abend, Weiss umarmt Fremde. Und das in der Erkältungszeit.

Verse direkt ins Herz

Seine warme Stimme geht seiner großen Anhängerschar unter die Haut, seine Verse direkt ins Herz; sie sind millionenfach gehört, gestreamt, geteilt und geliebt. Besonders emotional wird es bei „Nur einen Herzschlag entfernt“, dem Lied, das er seiner kleinen Schwester gewidmet hat. Das Publikum singt laut mit und jubelt.

Großes Spektakel

Zu seiner Norden-Hymne „Frische Luft“, lässt er sich rückwärts in die Menge fallen und vom Publikum auf Händen tragen. Es ist ein großes Spektakel. Konfettiregen und Pyros untermalen seine Botschaften, mit einer brennenden Lederjacke läuft er über den Laufsteg. Live hat er mit seiner spiel- und klangstarken Band auch immer ein Medley mit Partysongs zum Mitsingen dabei. In Hannover sind das „Cheri, Cheri Lady“ von Modern Talking und „All the single Ladies“ von Beyoncé. Das verfeinert den Abend und erlöst ihn auch von etwas zu viel Heimeligkeit.

Nach mehr als zwei Stunden bestem Entertainment, verlässt Weiss sein glückliches Publikum. Das war ein ganz großer Abräumer für Wincent Weiss. Und auch für seine Fans.

Von Kai Schiering