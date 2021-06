„Willi“: ein Schauspiel um Tod – und Leben

Hannover

Am Ende sitzt man zusammen, beim Leichenschmaus. Ist sich äußerlich fern und doch ganz nah, wie es digitale Medien eben doch manchmal ermöglichen. Endstation Zoomkonferenz: bei „Willi. Das Leben vor dem Tod“, dem jüngsten – ja, was eigentlich – Projekt der freien Theatergruppe „Operation Wolf Haul“.

Willi gibt es. Er ist Mann, bald 100 und ansteckend lebensfroh, der Großvater von Natalie Köhler, die als Sprecherin des Schauspiel Hannover arbeitet und Teil von „Wolf Haul“ ist. Aus dem Wunsch heraus, die Geschichten ihres Opas zu konservieren, entstand vergangenes Jahr ein Stück auf der Cumberlandschen Bühne, dem nun ein hybrides Stationentheater folgte. Andere Gruppen nutzten verschiedenste Formate, um mit dem Stillstand des Analogen umzugehen. „Willi. Das Leben vor dem Tod“ nahm gefühlt alle.

Im Zwischenreich: In diesem Ambiente im Keller der Galerie Metavier sprach man mit Schauspieler Sebastian Jakob Doppelbauer über das Sterben. Quelle: Nancy Heusel

Es gab Mails und Telefonate, einen Brief per Post und Bild- und Tonnachrichten auf digitalem Wege. Kern war ein Treffen in der Galerie Metavier des Bestatters Sven Friedrich Cordes. Dort sprach man in direkter Begegnung mit Willi und Natalie Köhler, mit dem Dramaturgen Regisseur Volker Bürger und dem Schauspieler Sebastian Jakob Doppelbauer: über Leben und Tod.

Zum Abschluss nun der Leichenschmaus. Teilen, was man erlebt hat, teilen, was unvermeidlich ist: Der Tod ist Teil des Lebens, und selten kam man ihm im geschützten Raum so nahe wie hier, kam man sich so nahe.

Andernorts wird wieder analog auf Bühnen gespielt. Das Theater, so oft totgesagt, lebt. Das kluge, empathische „Willi“-Experiment aber zeigt, wozu es auch in anderen Formaten fähig ist: Es wirkt wie eine Neugeburt.

Von Stefan Gohlisch